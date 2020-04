Nuova strada tra viale Nenni e Torregalli: il primo lotto pronto a fine luglio

Stamani sopralluogo del sindaco Nardella e dell’assessore Giorgetti al cantiere. Da lunedì 27 aprile l’asfaltatura del parcheggio di via del Terzolle. La segnaletica collocata oggi e da domani arriveranno i volantini sulle auto in sosta

Procedono i lavori per la realizzazione della nuova strada tra viale Nenni e Torregalli. Questa mattina il sindaco Dario Nardella e l’assessore alla mobilità Stefani Giorgetti hanno effettuato un sopralluogo al cantiere del primo lotto, quello che prevede il collegamento tra lo Stradone dell’Ospedale e la viabilità che porta all’ex Caserma dei Lupi di Toscana compresa la nuova rotatoria all’altezza del complesso dismesso. I lavori vanno avanti e dovrebbero terminare a luglio con l’apertura al transito. Spesa prevista 1.600.000 euro. Al primo lotto seguirà il secondo (progetto già approvato) per un ulteriore milione e 280 mila euro che prevede la realizzazione del tratto tra via di Scandicci e la nuova rotatoria. Complessivamente saranno 370 metri di nuova viabilità a doppio senso con marciapiedi e pista ciclabile per una spesa finale di quasi 2.900.000 euro. Prevista anche la realizzazione di un’area di verde attrezzato, la piantumazione di nuove alberature e l’utilizzo di un bitume che consente la riduzione del rumore prodotto dal transito dei veicoli.

“Si tratta di un intervento molto atteso - sottolinea l’assessore Giorgetti -. Ad oggi il collegamento è garantito da una viabilità non adeguata che utilizza strade come via di San Giusto e via Amendola nel Comune di Scandicci non adatte agli attuali flussi di traffico”. Obiettivo del progetto infatti è realizzare un collegamento diretto da viale Nenni verso l’ospedale e il vicino centro riabilitazione Don Gnocchi riducendo sia i percorsi sia il numero dei veicoli che utilizzano strade non idonee. Sarà inoltre migliorata la funzionalità in particolare per quanto riguarda la sicurezza pedonale e realizzato un percorso ciclo-pedonale a fianco della nuova strada. “Già il primo lotto consentirà di sgravare via di San Giusto dal traffico attuale, sicuramente eccessivo rispetto alla dimensioni e alla tipologia della strada. Il secondo lotto, poi, collegando la nuova rotatoria a via di Scandicci, migliorerà ulteriormente la viabilità della zona” conclude l’assessore Giorgetti.

Inizieranno lunedì 27 aprile i lavori di asfaltatura nel parcheggio di via del Terzolle e tratti di via dei Panciatichi e via Vasco de Gama. L’avvio previsto inizialmente per venerdì ha subito un lieve rinvio a causa della pioggia che ieri ha reso impossibile l’inizio dei lavori nel parcheggio di viale Corsica che invece hanno preso il via stamani: gli interventi sono infatti effettuati dalla stessa impresa. Per quanto riguarda i provvedimenti da lunedì in via di Terzolle (tra il numero civico 6 e via dei Panciatichi) saranno in vigore un restringimento di carreggiata con senso unico verso via Panciatichi e divieti di sosta. Divieti di sosta e transito in via dei Panciatichi (dal numero civico 37 a via di Terzolle) e via Vasco De Gama (da via dei Panciatichi nella parte di carreggiata con direttrice di marcia verso via dei Panciatichi). Termine previsto 6 maggio.