Nuova concessionaria Dacia a Firenze

Fotografie di Giovanni Taddei

La presidente del consiglio regionale Stefania Saccardi e i consiglieri regionali Francesco Casini e Lorenzo Falchi e Paolo Fagiolini, Console generale ad honorem di Romania per la Toscana hanno partecipato oggi pomeriggio alla Nuova Comauto alla presentazione di della nuova concessionaria Dacia di Firenze. Ad accoglierli Fabrizio Giusti, presidente della società per azioni proprietaria del gruppo commerciale. La concessionaria trova sede in via del Cantone 39/43 in località Osmannoro.

La storia di Nuovacomauto ha inizio il 13 Novembre 1984 con l’apertura della prima concessionaria Renault, la G.B. Auto di Montecatini Terme gestita da Fabrizio Giusti. Successivamente nell’Ottobre del 1987 viene inaugurata la sede di Pistoia, la prima con la denominazione Nuova Comauto. I brillanti successi di queste due organizzazioni, la voglia di crescere in un mercato sempre più selettivo, fanno si che l'azienda acquisisca tra il 2006 e il 2010 altre 3 concessionarie nella parte occidentale della Toscana con le denominazioni di l’Autovima di Lucca, l’Autovima di Massarosa (Versilia) e l’Autovima di Massa.

Le varie sedi in questi anni hanno assunto dimensioni significative senza perdere di vista l’orientamento alla qualità dei servizi offerti. La clientela ha premiato l'azienda in fedeltà e contribuendo alla crescita del fatturato. Ad Aprile del 2013 Nuova Comauto apre a Prato e qualche mese dopo, Fabrizio Giusti decide di acquisire l’importante territorio fiorentino. Per quest’ultima sede, sia per l’importanza del territorio, che per soddisfare una clientela particolarmente attenta, si sono resi necessari importanti investimenti per adeguarla agli elevatissimi standard qualitativi e d’immagine richiesti da Renault in Europa.

Tutte le sette sedi del Gruppo fanno infatti parte del Progetto Care, con il quale Renault ha deciso di conferire una nuova identità visuale al marchio. Il 2016 è l’anno decisivo per la nostra Azienda che decide di assemblare tutte e sette le sedi sotto il nome di Nuova Comauto, fortificando il brand aziendale come entità unica, ricca di grandi ambizioni. La storia di Nuovacomauto il 19 aprile 2022 si arricchisce di un'altra pagina con l'ingresso ufficiale nella città di Arezzo che porta a 8 le sedi del gruppo.

Da gennaio 2023 anche la parte relativa alla vendita di vetture usate, aziendali e km0 (fino a quel momento a nome Carshop) è confluita nel marchio Nuovacomauto.