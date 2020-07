Nuova ambulanza per la Croce Rossa di Strada in Chianti

Inaugurazione il 24 luglio alle ore 18.30

Greve in Chianti, 22 luglio 2020. La Croce Rossa Italiana di Strada in Chianti si dota di una nuova ambulanza. Il veicolo che va ad arricchire il parco macchine del comitato della frazione chiantigiana sarà inaugurato venerdì 24 luglio alle ore 18.30 in piazza Landi. Si tratta della terza ambulanza attrezzata e sarà utilizzata dai volontari per i servizi di emergenza 118 con medico a bordo. L’ambulanza è stata realizzata con il contributo della Fondazione CR Firenze nell’ambito del bando Welfare 2020. “Per ringraziare chi ci ha permesso di raggiungere questo importante obiettivo, la Fondazione CR Firenze – dichiara il presidente Angelo Sarri - abbiamo organizzato un piccolo evento nel cuore della frazione, in programma venerdì 24 luglio, teso a coinvolgere la comunità e a sottolineare il rilievo di questa operazione che ci permette di incrementare strumenti e modalità di intervento a favore della tutela della salute pubblica”.

Dopo la presentazione del nuovo veicolo, accompagnata dalla benedizione del parroco Don Riccardo Santi, la Croce Rossa Italiana di Strada in Chianti sfilerà con tutti i mezzi di propria dotazione per le vie del paese. I volontari mostreranno le tre ambulanze, il mezzo attrezzato e le tre autovetture utilizzate per gli interventi funzionali ai servizi sociali. Intorno alla Croce Rossa di Strada ruota un centinaio di volontari di cui molti giovani. Il poliambulatorio di Strada in Chianti mette a disposizione un’ampia gamma di servizi sociosanitari tra cui due ambulatori per la medicina di base, due ambulatori per la medicina specialistica e un ambulatorio per il centro prelievi. All’inaugurazione saranno presenti il sindaco Paolo Sottani e l’assessore alle Politiche sociali Ilary Scarpelli. “La presenza sul nostro territorio delle associazioni socio-sanitarie – afferma il sindaco Paolo Sottani - è fondamentale per il supporto ai bisogni dei nostri cittadini in tema di salute, in particolare a Strada in Chianti la Croce Rossa con il suo gruppo di giovani molto attivo e disponibile da sempre collabora fattivamente con l'amministrazione comunale. La donazione di questo mezzo attrezzato, ancora di più nel particolare momento di emergenza che stiamo vivendo, risulta di vitale importanza per la nostra comunità”. L'iniziativa si terrà nel rispetto e in applicazione alle misure antiCovid vigenti.

Altra novità legata all’attività della Croce Rossa di Strada è l’apertura del nuovo punto prelievi, prevista a partire da lunedì 27 luglio in via Boschi, presso la sede del comitato, con la possibilità di effettuare prelievi ematici nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 7 alle ore 10 prenotando o presentandosi al poliambulatorio. Per effettuare le prenotazioni e concordare eventuali servizi infermieristici occorre contattare il numero 055 858335 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il martedì e il giovedì dalle ore 17 alle ore 19.