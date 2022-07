Nuoto, Rari Nantes Florentia sugli scudi

Medaglie individuali, trionfi di squadra e successi internazionali. La Firenze del nuoto targata Rari Nantes Florentia prosegue la sua corsa e bagna di numerosi successi giovanili e senior il caldo luglio biancorosso, cominciato lo scorso giugno con l’oro mondiale di Zazzeri e il bronzo continentale della coppia Biagiotti- Mati agli Europei giovanili in Romania.

Una maratona di medaglie maschili e femminili che fanno capolinea a Roma 2022, con la qualificazione dei tre tenori Zazzeri, Restivo e Megli alla tanto attesa manifestazione continentale Roma 2022 e quella di Matilde Biagiotti (quarta nei 200 misti) e Irene Mati, ai prossimi mondiali juniores di Lima.

Una convocazione a margine degli ottimi risultati dei tre nuotatori e delle piccole stelle nascenti fiorentine agli ultimi assoluti che hanno consacrato la Rari Nantes Florentia come quarta società italiana civile maschile e quinta femminile, unica in assoluto nel panorama nazionale a competere ai massimi livelli sia nel nuoto che nella pallanuoto e nel sincro, con due squadre in serie A1 femminile e A2 maschile e un team di nove sincronette assolute.

Sempre sul fronte nuoto, grande soddisfazione a livello giovanile per il trionfo assoluto di squadra ai campionati regionali ragazzi, dove la Florentia ha trionfato in tutte le categorie (ragazzi, juniores e cadetti) e registrato il record assoluto, grazie all’ en plein di staffette qualificate, dodici su dodici, ai prossimi campionati italiani juniores e cadetti di Roma Pietralata.

Per i biancorossi che si erano presentati ai nastri di partenza come quarta società su 275 iscritte, con il maggior numero di atleti partecipanti, alle spalle di Aniene, Team Veneto e Aurelia un trionfo che conferma il grande lavoro di tecnici e società in vista del futuro.

MEDAGLIERE ASSOLUTI ESTIVI OSTIA 2022

Matteo Restivo, Oro 100 dorso, bronzo 200 dorso

Lorenzo Zazzeri, argento 100 sl, 50 sl

Filippo Megli, argento 200 sl

CALENDARIO EVENTI E CONVOCATI

Campionati italiani ragazzi, Roma Pietralata 28-31 luglio

Campionati italiani ragazzi, Roma Pietralata, 2 - 4 agosto

Europei, Roma 11 al 17 agosto (Zazzeri, Restivo, Megli)

Mondiali giovanili, Lima 20 25 agosto (Biagiotti – Mati)