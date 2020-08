La Fiorentina femminile doveva giocare alle 18 nella capitale

Come comunicato dalla stessa società viola, a causa della nube tossica prodotta dall’incendio a Tor di Quinto, l'amichevole tra la Roma e la Fiorentina femminile in programma oggi alle 18 nella capitale è stata annullata a salvaguarda della salute delle atlete e dello staff. Il team viola, giunto praticamente nella Capitale rientrerà in serata a Firenze.

Nella Roma gioca una ex viola, la spagnola Paloma Lazaro.