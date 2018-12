Nozze d'argento per la Bandabardò

Fotogallery di Alessandro Rella - PhotoPress.it -

Venerdì sera al Mandela Forum di Firenze più che un concerto, una festa

25 anni di attività per la band fiorentina che decide di festeggiarli, con oltre tre ore di vero spettacolo, nel migliore dei modi... sul palco della loro Firenze.

“La Grande Festa della Bandabardò” non è stato solo un concerto unico nel suo genere, ma una vera e propria festa alla quale hanno partecipato molti Amici (con la A maiuscola) della Band. Tonino Carotone, Carmen Consoli, Max Gazzè, Piero Pelù e i Modena City Ramblers che per l’occasione sono tornati a cantare con Cisco, hanno reso insieme alla Banda l'evento incomparabile.

Una delle live band più vitali in Italia, 25 anni di carriera, all'attivo oltre 1500 concerti in giro per l'Italia e l'Europa, 13 dischi, DVD, insomma un nome "Bandabardò" che è garanzia di spettacolo.

Il pubblico intervenuto numerosissimo, sfiorato il SOLD OUT al Mandela Forum, non ha solo ballato e cantato a squarciagola tutte le loro canzoni in scaletta, ma si è visibilmente divertito, sorprendendo più volte la Banda stessa.

Sul palco, oltre ai graditissimi ospiti, nei ruoli di sempre: Enrico “Erriquez” Greppi (cantante, chitarrista, fondatore ed ‘ideologo’), Alessando M. “Finaz” Finazzo (chitarrista virtuoso), Andrea “Orla” Orlandini (chitarrista abbellitore), Marco “Don” Bachi (contrabbassista), Alessandro Nutini “il giovane Nuto (batterista), Federico “Pacio” Pacini (fisarmonica e tastiere), Ramon Jose Caraballo (percussioni e pennellate cubane), Carlo “Cantax” Cantini (fonico).

Vista la bellezza, la durata dello spettacolo e la presenza di molti ospiti, la fotogallery contiene quasi cento foto, buona visione.

Non si poteva concludere l'articolo, se non come si chiude ogni loro concerto.

Attenziò, Concentraziò ritmo e Vitalità...