Notte bianca nel Centro commerciale naturale a Novoli

Martedì 17 luglio animazione e negozi aperti fino alle 23

Arriva la notte bianca del Centro commerciale naturale ‘Via di Novoli e dintorni’. L’appuntamento, in programma martedì 17 luglio, partirà alle 18.30 con animazione musicale itinerante e mini band.



Fino alle 23 negozi aperti e attività per bambini tra palloncini, bolle di sapone, trampolieri e truccabimbi. “Una bella iniziativa di animazione in una zona sempre più importante della città - ha detto l’assessore allo Sviluppo economico Cecilia Del Re – Un’occasione per vivere le botteghe di via di Novoli anche di sera, approfittando dei saldi estivi per fare acquisti in un clima di festa per bambini e famiglie. Ringrazio la presidente del Ccn di Novoli e tutte le botteghe per la vitalità”.