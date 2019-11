Notre Dame de Paris: istruzioni per l'uso

Piano speciale di collegamenti per la concomitanza con Fiorentina-Lecce

Si svolgeranno in concomitanza con la partita Fiorentina-Lecce, le due repliche dello spettacolo Notre Dame de Paris in programma sabato 30 novembre alle ore 16 e alle 21 al Mandela Forum di Firenze.

Visti la prossimità dello Stadio Franchi e l’alto afflusso di pubblico, è stato predisposto un piano speciale di collegamenti da e per l’area di Campo di Marte.



INGRESSO AL MANDELA – Si potrà accedere al Mandela Forum sia dall’ingresso principale di piazza Berlinguer (lato viale Fanti), sia dall’ingresso di viale Malta 8. Per lo spettacolo delle ore 16 apertura porte alle ore 15. Per la replica delle ore 21 ingresso dalle ore 20. Le casse del Mandela Forum, situate all’ingresso di piazza Berlinguer, saranno in funzione dalle ore 14 per ritiro acquisti online ed eventuale acquisto degli ultimi biglietti disponibili. Una squadra di steward assisterà il pubblico agli ingressi della struttura.



AUTO – In occasione della partita, gran parte della zona sarà pedonalizzata. Si sconsiglia vivamente di addentrarsi nell’area di Campo di Marte con mezzi privati.



PARCHEGGIO + TRENO - Per chi viene in auto, in particolare da fuori Firenze, la soluzione raccomandata è parcheggiare nell’area di sosta adiacente alla stazione ferroviaria di Rovezzano in via della Chimera, vicino all’uscita autostradale A1 Firenze Sud, e utilizzare il treno per raggiungere il Mandela Forum (ATTENZIONE, chi esce dall’autostrada deve seguire il seguente percorso: via Giovanni Agnelli, via Marco Polo, svoltare a destra in via Generale Dalla Chiesa, alla rotonda terza uscita via Rocca Tedalda, alla rotonda seguente prima uscita via Corilla, svoltare a sinistra in via Odoardo Spadaro, proseguire fino a via della Chimera). Dal primo pomeriggio i treni regionali in transito da sud dalla Stazione di Rovezzano fermeranno alla stazione Campo di Marte, che dista poche centinaia di metri dal Mandela Forum. Al termine dello spettacolo sarà disponibile un treno straordinario per il ritorno a Rovezzano, con partenza da Firenze Campo di Marte.

Orario treni da Rovezzano a Campo di Marte

Rovezzano ore 14:50 - Campo di Marte ore 14:55

Rovezzano ore 15:25 - Campo di Marte ore 15:30

Rovezzano ore 16:25 - Campo di Marte ore 16:29

Rovezzano ore 17:01 - Campo di Marte ore 17:05

Rovezzano ore 18:01 - Campo di Marte ore 18:05

Rovezzano ore 18:25 - Campo di Marte ore 18:29

Rovezzano ore 18.50 - Campo di Marte ore 18:55

Rovezzano ore 19.25 - Campo di Marte ore 19:30

Rovezzano ore 19.46 - Campo di Marte ore 19.51

Rovezzano ore 19.50 - Campo di Marte ore 19.55

Rovezzano ore 20.25 - Campo di Marte ore 20:30





Orario treno speciale da Campo di Marte a Rovezzano

Campo di Marte ore 24.15 - Rovezzano ore 24.22



PARCHEGGIO + NAVETTA - L’altro parcheggio consigliato è quello in piazza Alberti, distante poco più di un chilometro dal Mandela Forum. Un bus-navetta Linea gratuito collegherà il parcheggio al Mandela Forum (fermata in viale Fanti, in prossimità dell’ingresso) dalle ore 19 alle ore 21 e al termine dello spettacolo: potrà usufruire delle navette chi è in possesso del biglietto.



NUMERI UTILI - Polizia Municipale (pronto intervento) 055.3283333. Radio Taxi Socota Co.Ta.Fi 055.4242 055.4390. Biglietto mobile Ataf 4880105. Assistenza disabili in Stazione 199303060. Call Center Comune di Firenze 055.055



BIGLIETTI SPETTACOLI – Gli ultimi biglietti per le repliche del Notre Dame de Paris di sabato 30 novembre sono disponibili in prevendita nei punti Box Office Toscana http://www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055 210804) online su www.ticketone.it (tel. 892 101) e alle casse del Mandela Forum il giorno dello spettacolo, fino ad esaurimento.



DETTAGLI E AGGIORNAMENTI – Per dettagli e aggiornamenti sui servizi predisposti consultare la pagina web https://www.bitconcerti.it/notre-dame-de-paris-firenze-mandela-forum.html. Informazioni anche sui canali social di bit concerti.

Sabato 30 novembre 2019 ore 16

Sabato 30 novembre 2019 ore 21



Info Notre Dame de Paris

Tel. 055.667566 - www.bitconcerti.it - www.ndpitalia.it

Pagina Facebook www.facebook.com/notredamedeparisitalia



Biglietti (compresi diritti di prevendita)

Poltronissima Platinum 90 euro

Poltronissima Gold 80 euro

Poltronissima 70 euro

Poltrona 60 euro

1° settore 50 euro

2° settore 40 euro

3° settore 31 euro



Prevendite

Nei punti www.boxofficetoscana.it/punti-vendita

Online su www.ticketone.it (tel. 892.101)