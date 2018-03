Non mi hai più detto ti amo.

Dopo 20 anni, Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia, la straordinaria coppia di Grease, torna a lavorare insieme in una commedia inedita, scritta e diretta da Gabriele Pignotta.

Uno spettacolo ironico, intelligente, appassionante, cucito addosso a due protagonisti perfetti, istrionici e straordinariamente affiatati, in scena sabato 24 e domenica 25 marzo al Teatro Politeama Pratese.





Tema centrale è la famiglia con le sue fragilità e con la sua forza. L’amore tra uomo e donna e tra genitori e figli è visto con leggerezza ma anche con passione, sbirciando attraverso la quotidianità: risate, lacrime, sospetti, cambiamenti e tante altre piccole e grandi situazioni condiscono la commedia, interpretata da cinque bravissimi attori, dove ognuno di noi può ritrovare uno spaccato della propria vita.

Lorella Cuccarini, al culmine della sua maturazione artistica, accetta la sfida di interpretare straordinariamente il ruolo che le è più congeniale, quello di una madre, Serena, che trova la forza di mettersi in discussione. In seguito ad un imprevedibile, ma forse “salvifico” incidente di percorso. Questa super-mamma e moglie perfetta, che porta sulle sue spalle tutta l'organizzazione e la responsabilità della famiglia, capisce che forse questo ruolo non è più funzionale alla sua felicità e con grande coraggio decide di recuperare se stessa e il suo essere donna rimettendo completamente in gioco l'equilibrio su cui poggia l'intera famiglia.

Suo marito Giulio, un ineguagliabile Giampiero Ingrassia, inizialmente destabilizzato da questo repentino cambiamento, troverà la forza di reagire, riscoprendo finalmente il suo ruolo di padre e di “genitore” per troppo tempo delegato passivamente alla moglie.

Anche i due figli, Tiziana e Matteo, due ragazzi di vent'anni, andranno incontro ad una crisi profonda esattamente come i loro genitori, ma quando tutto sembra portare verso la più amara delle disgregazioni familiari, ognuno riuscirà a trovare delle risorse interiori inaspettate che porteranno la famiglia a ricomporsi con un avvincente finale a sorpresa che coinvolgerà anche l'esilarante Signor Morosini, che regalerà sorrisi e colpi di scena a questa meravigliosa e scombinata famiglia.

La lezione che tutti avremo imparato è che forse oggi la famiglia per sopravvivere ai cambiamenti, deve essere anche lo spazio per l'individuo e non solo per il ruolo (madre, padre, figlio).

Sabato 24 marzo, ore 21.00 (Turno A)

Domenica 25 marzo, ore 16.00 (Turno B)





NON MI HAI PIU’ DETTO TI AMO

di Gabriele Pignotta

con Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia

e con Raffaella Camarda, Francesco Maria Conti e Fabrizio Corucci

musiche Giovanni Caccamo

scene Alessandro Chiti

costumi Silvia Frattolillo

light designer Umile Vainieri

sound designer Luca Finotti

testo e regia Gabriele Pignotta