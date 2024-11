No alla violenza sulle donne, le iniziative nei quartieri di Firenze

Non si attenua la lunga scia di sangue e violenze verso le donne: nel 2023 in Toscana si sono registrati ancora 6 femminicidi, che hanno fatto salire il drammatico bilancio degli ultimi 17 anni a 140. Non solo: sono oltre 4.500 le donne che in un anno si sono rivolte a un Centro antiviolenza, sfiorano i 2.000 in un anno gli accessi in codice rosa al pronto soccorso per maltrattamenti.Sono alcune delle cifre più drammatiche che emergono dal sedicesimo rapporto sulla violenza di genere in Toscana, realizzato dall’Osservatorio sociale regionale su dati relativi al 2023.

Lorenzo Masi (Presidente della Commissione Affari Istituzionali): “No alla violenza sulle donne e sui minori”

“Con l’avvicinarsi del 25 novembre, giornata che ricorda il gravissimo problema della violenza sulle donne, voglio esprimere la mia vicinanza a tutte le donne e i minori che sono state o sono vittime di violenza”.

“Il 16esimo rapporto dell’Osservatorio sociale regionale registra per il 2023 un aumento dei casi di violenza di genere e contro i minori all’interno delle mura domestiche. Sono state ben 4.540 le donne che lo scorso anno si sono rivolte a uno dei 25 centri antiviolenza della Toscana, più 1.951 gli accessi al pronto soccorso per maltrattamenti e di questi 400 sono minorenni”.

“Numeri che fotografano un quadro drammatico, se pensiamo che dal 2006 ad oggi i casi di femminicidio nella nostra Regione sono ben 140, le cui vittime sono per il 75% donne italiane” prosegue Masi.

“Ma non solo. Cresce il numero di donne giovani maltrattate, così come quello dei minorenni vittime di maltrattamenti in famiglia, che è passato da 3.431 del 2019 a 4.573 del 2023”.

“Non si ferma quindi la violenza contro le donne ma aumenta il numero di vittime che si rivolgono ai centri di aiuto. E questo è importante, così come il fatto che aumenta il numero di uomini che si recano in uno dei 5 centri regionali per gli autori di violenza. Nel 2023 sono stati 659, con un incremento del 135% rispetto al 2022”.

“Per far fronte a questa grave situazione occorre intervenire con percorsi di educazione all’affettività per i ragazzi e le ragazze che frequentano le nostre scuole, ma anche promuovendo attività e campagne che valorizzino l’importanza della parità di genere e della non violenza”.

“Occorre lo sforzo di tutti e in tutti i campi. Per questo motivo anche quest’anno accolgo con favore l’iniziativa sportiva denominata Parete di genere, un evento di padel misto organizzato da Aics con i patrocinio del Comune di Firenze, che si svolgerà domani 23 novembre presso il Padel Club Santa Caterina (SANCAT) in Via del Mezzetta 1/a a partire dalle ore 09 con un talk sul diritto antidiscriminatorio nello sport, a cui parteciperà anche l’Assessora allo Sport del Comune di Firenze Letizia Perini”.

“Invito di cuore tutte le donne e i giovani che sono vittime di violenza di trovare la forza di chiedere aiuto, affidandosi ai centri antiviolenza che ci sono sul nostro territorio, perché solo denunciando potranno trovare la forza di ricominciare a vivere”.

ALCUNE INIZIATIVE

QUARTIERE 4

Nell’ambito della rassegna Filo Rosso del Quartiere 4, contro la violenza di genere, sabato 23 novembre alle 12 ci sarà l’naugurazione della panchina rossa in ricordo di Michela Noli al parco del Gasometro in via dell’Anconella, 2. Dipingiamo una panchina insieme all’Associazione Donne Ganze e gli Angeli del Bello. Con la partecipazione delle Consigliere e dei Consiglieri di entrambe le rappresentanze politiche del Quartiere 4.

QUARTIERE 3

In occasione del 25 Novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Quartiere 3 organizza alcuni eventi per sensibilizzare la cittadinanza.

Sabato 23 Novembre alle ore 16:15 presso la biblioteca Villa Bandini: “Sussurri e Grida”. Reading letterario.

Parole di donne, lievi come piume, dolorose come ferite, forti come tuoni. Un reading con tante voci, sussurrate, urlate, a volte nemmeno pronunciate, che parlano di come la violenza sulle donne si nasconda e si esprima nella vita di tutti i giorni: un quaderno negato, una frase lasciata cadere apparentemente a caso, la normale routine quotidiana che si fa gabbia, fino alla violenza fisica e alle sue estreme conseguenze.Associazione Tri-boo ha scelto testi di autrici moderne e contemporanee per parlare della condizione femminile e della difficoltà, anche nel nostro civile paese, di fronteggiare una discriminazione e una violenza troppo spesso esercitata a danno di donne e ragazze di ogni età.

Lunedì 25 Novembre “Albereta Run In Rosa” presso il parco dell’Albereta alle ore 19.30.

Il Quartiere 3 collabora con UISP Firenze nell’ambito del festival “Eredità delle Donne” 2024 per il raduno di podisti e camminatori che si ritrovano per allenarsi insieme al parco dell'Anconella: durante il raduno è prevista una raccolta fondi a favore dell’associazione Firenze in Rosa Onlus che si occupa di prevenzione della salute femminile.

Lunedì 25 Novembre “S’alza il vento sulle panchine rosse” presso Centro GAV alle ore 18:30

Il Quartiere 3 collabora con UISP Firenze per la performance “S’alza il vento sulle panchine rosse”, spettacolo immersivo di musica e parole di Letizia Cirri, Nicoletta Fiorina e Angela Marrubbini che si svolgerà presso il Centro Gav di via Gran Bretagna 48.

QUARTIERE 2

Sabato 23 Novembre alle ore 16.00, nella Sala Libero Beghi in Villa Arrivabene, sede del Quartiere 2, si terrà l’evento “In piedi, signori, davanti a una donna!”, a cura dell’Accademia Vittorio Alfieri con la collaborazione del Quartiere 2; all’evento, ideato da Elena Zucchini, parteciperanno i poeti dell’Accademia ed il poeta-cantautore Massimo Pinzuti. Evento a ingresso libero fino ad esaurimento posti.

QUARTIERE 5

“La violenza contro le donne non può essere pane quotidiano” è una campagna che intende rinnovare l’attenzione e l’impegno fattivo da parte di volontarie del Progetto Vanessa nei confronti della violenza sulle donne che ogni giorno scopriamo assumere dimensioni inimmaginabili, e nello stesso tempo promuovere in maniera capillare il supporto che questa associazione fornisce attraverso i canali che la Conad di via Pistoiese, nel Quartiere 5 mette a disposizione.

Lunedì 25 novembre le volontarie del Progetto Vanessa effettueranno un volantinaggio ed un punto di incontro e di confronto presso la Conad di via Pistoiese.