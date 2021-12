N.I.C.E. Festival, premiazione venerdì 10 dicembre

A pochi giorni dalla conclusione delle tappe americane (New jersey 13-28/10; New York12-20/11; Philadelphia 29/11- 6/12) il N.I.C.E. Festival – Donatella Carmi Bartolozzi, manifestazione fiorentina itinerante, diretta da Viviana Del Bianco, che promuove il nuovo cinema italiano nel mondo, torna a casa, per presentare al pubblico fiorentino i film che sono stati più apprezzati e votati dal pubblico americano.

A vincere quest’anno, ex aequo, sono i film Easy Living, di Orso e Peter Miyakawa e Glassboy, di Samuele Rossi.

La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 10 dicembre, alle ore 21.00, al cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour 50/r), alla presenza dei registi, della direttrice del festival Viviana Del Bianco, della vicesindaca del Comune di Firenze, Alessia Bettini e di Cristina Giachi, presidente V Commissione del Consiglio regionale della Toscana.

La giornata proposta a La Compagnia dal Festival N.I.C.E inizia alle ore 19.00, con la proiezione del film Un uomo deve essere forte, di Elsi Perino e Ilaria Ciavattini, doc sul tema della transizione di genere selezionato e presentato da CinematograFica, Cinema forGender Equality in Development.

Alle ore 21.00 ci sarà la cerimonia di premiazione e, a seguire, la proiezione del film EasyLiving, di Peter e Orso Miyakawa, film sul tema dell’amicizia, della solidarietà e integrazione.Il Premio N.I.C.E. Città di Firenze - Donatella Carmi Bartolozzi 2021 sarà come di consueto ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti, e in presenza.