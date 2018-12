Nextech special 2018: torna il tradizionale appuntamento con la musica techno in Fortezza da Basso

Ospite Adam Beyer, star indiscussa dell'elettronica europea e fondatore della Drumcode, l'etichetta discografica che ha reso la techno un fenomeno globale

Nextech Special, il tradizionale appuntamento con la musica techno in Fortezza da Basso, venerdì 7 dicembre proporrà una line-up di livello mondiale, per un pubblico sempre più ampio ed esigente (apertura porte ore 21 – ingresso in prevendita 32/50 € + ddp – vietato ai minori di 18 anni).

Tra i nomi spicca sicuramente quello del re della techno svedese, ovvero Adam Beyer, dj producer tra i più influenti della scena elettronica. Parte fondamentale della sua carriera è certamente il marchio che ha reso la techno un fenomeno globale, ovvero quello dell'etichetta Drumcode. Celebrato il 20esimo anniversario nel 2016, Drumcode non è soltanto una label che produce dj di successo ma anche e soprattutto un brand, un'identità musicale e un punto di riferimento nella scena elettronica. Tra i vari progetti che lo vedono attivo anche il Junction 2, un festival techno con base a Londra che ogni anno ospita la “crème della crème” della techno mondiale.

Fra gli artisti più amati in Italia (e non solo) troviamo Enrico Sangiuliano, anch'esso ospite di Nextech Special. Nato come ingegnere del suono, ha iniziato a produrre musica elettronica negli anni '90. La visibilità internazionale arriva nel 2015 con il remix del DJ Boris di "Can you hear me",

A fare gli onori di casa i dj resident di Nextech, ovvero i Wooden Crate. Il duo, formato da Davide Rosafio e Giuseppe Gonzalez, è nato quasi dieci anni fa nella scena musicale fiorentina. Negli ultimi anni sono entrati a far parte di una importante label, la Dirty Session Records di Luca Bear e successivamente hanno iniziato a partecipare ai prestigiosi party ufficiali Cocoon, la storica etichetta di Sven Väth.