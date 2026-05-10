Nel mercato di San Frediano si incontrano libri e cultura del cibo

Il mercato contadino di Campagna Amica del quartiere di Porta San Frediano è il primo spazio di vendita diretta di prodotti agricoli a km zero in Italia all’interno del quale i consumatori potranno acquistare anche libri.

La libreria — inaugurata ieri mattina tra la curiosità generale di chi stava facendo la spesa — è frutto della collaborazione con la storica casa editrice Giunti. L’iniziativa è stata promossa da Coldiretti Toscana, Campagna Amica, Mercato Contadino di Campagna Amica di Porta San Frediano e Giunti Editore.

Presenti al taglio del nastro la presidente di Coldiretti Toscana, Letizia Cesani, la presidente di Campagna Amica, Dominga Cotarella, l’assessora regionale alla cultura Cristina Manetti, il direttore Divisione Iniziative Speciali e Responsabile Rapporti Corporate Francesco Zamichieli e il direttore di Coldiretti Toscana Angelo Corsetti.

I libri diventano così parte integrante di un momento importantissimo della nostra quotidianità: la spesa alimentare. Un’azione apparentemente abitudinaria, spesso condizionata dai ritmi frenetici, si trasforma in un’occasione per riappropriarsi del proprio tempo e prendersi cura della salute e della conoscenza attraverso alimentazione sana e lettura.

La libreria sarà aperta durante i giorni e gli orari di mercato (mercoledì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 14.00).

“Siamo felici di essere il primo mercato di Campagna Amica in Italia a concretizzare l’idea della cultura del cibo attraverso uno spazio fisico dove fiorentini e turisti potranno trovare, accanto alle eccellenze enogastronomiche dei nostri produttori, anche una buona lettura da acquistare. – ha detto Letizia Cesani, presidente Coldiretti Toscana – La cultura del cibo è cultura della conoscenza, una cultura che va continuamente stimolata e coltivata, esattamente come nutriamo il nostro corpo. Questo progetto ha un valore importante anche per il quartiere che ci ospita e per la comunità che ci ha accolto: è un servizio che mettiamo a disposizione dei residenti. Altri nuovi servizi arricchiranno il nostro mercato nelle prossime settimane, rendendolo sempre di più un punto di riferimento per la città”.

“I nostri mercati non sono solo luoghi dove i consumatori incontrano i produttori, ma spazi dove ci si prende cura di sé e della propria salute. – ha ricordato Dominga Cotarella, presidente nazionale Campagna Amica – Per Campagna Amica questa prima esperienza di una libreria all’interno di un mercato rappresenta una straordinaria opportunità per aiutare il consumatore a maturare sempre maggiore consapevolezza e conoscenza. Cibo e libri sono tra i principali veicoli di questo sapere. I nostri mercati sono luoghi di aggregazione e incontro, strumenti di rigenerazione urbana che, come accaduto nel caso di San Frediano, vengono restituiti alla comunità migliorati, con funzioni nuove e più attuali”.

“Questa è un’esperienza bellissima all’interno di un mercato particolare che esprime una forte cultura del cibo, dove la cultura passa anche attraverso i libri – ha spiegato l’assessora regionale alla cultura Cristina Manetti –. È la prima esperienza in Italia di una libreria dentro un mercato contadino ed è un esempio concreto di come culture diverse possano dialogare e crescere insieme”.

“Giunti, storica casa editrice fiorentina, non poteva che partire da qui, dal più importante mercato di Campagna Amica, quello di San Frediano, per avviare un progetto pilota che porta libri e lettura all’interno di uno spazio dedicato al km zero contadino. – ha detto Francesco Zamichieli, Divisione Iniziative Speciali e Responsabile Rapporti Corporate – La libreria propone volumi dedicati alla famiglia, al cibo genuino, al Made in Italy, alle letture per bambini e alle tradizioni enogastronomiche del nostro territorio. Il mercato offre cibo buono, e il cibo buono nutre il corpo e contribuisce al benessere, esattamente come letture piacevoli e di qualità nutrono la mente e l’anima. In una società che corre sempre più veloce, travolta dai contenuti digitali, la libreria al mercato diventa così un’occasione per prendersi cura di sé stessi a 360 gradi”.

A tenere a battesimo questa novità, che segna anche un nuovo modo di vivere e frequentare lo spazio del mercato contadino di Porta San Frediano, sempre più centrale nell’ecosistema sociale del quartiere, è stata la partecipata presentazione del libro “L’ordine del drago” del giornalista e scrittore fiorentino Gigi Paoli.