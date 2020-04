Negozi e imprese di Firenze: prima rata Cosap e Tari verso lo spostamento a ottobre

Crescono la responsabilità e quindi la convergenza delle forze politiche di Palazzo Vecchio in questa fase di grave emergenza sanitaria. Forza Italia: “Approvata la nostra mozione. Ottimo approccio dei gruppi consiliari, anche di maggioranza. Masi dei Cinque Stelle, grande impegno per le imprese"

"Valutare di posticipare ad ottobre il pagamento della prima rata Tari e Cosap per le attività commerciali e ricalcolare l'importo complessivo di entrambe tenendo conto del periodo di chiusura delle attività imposto per legge e valutare la dilazione della altre due rate di pagamento. E' l'invito alla Giunta approvato ieri dal Consiglio Comunale su proposta del nostro gruppo consiliare di Forza Italia, per dare un supporto a negozi, botteghe e imprese". Così il capogruppo di Forza Italia Jacopo Cellai e il consigliere Mario Razzanelli, che proseguono: "L'attuale scadenza prevista per la prima rata Cosap e Tari del 30 giugno non è sostenibile, considerando che ad oggi la maggioranza delle attività sono ancora chiuse e per alcune di esse non sarà facile neppure pagare ad ottobre considerando i tempi della ripresa economica.

Lorenzo Masi del Movimento 5 Stelle, a più riprese impegnatosi sul tema delle imprese in Consiglio Comunale, ci ha chiesto di sottoscrivere l'atto e noi abbiamo accettato volentieri nello spirito di rafforzare le proposte presentate.

Registriamo positivamente l'attività del tavolo di lavoro di tutte le forze politiche e l'approccio dei gruppi consiliari, a partire da quelli di maggioranza, che ieri ha portato all'approvazione di una serie rilevante di proposte che investono il Comune, la Regione e il Governo. E' la risposta più concreta che in questo momento possiamo dare alla cittadinanza", concludono i forzisti.