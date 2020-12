Natale: tante iniziative per incentivare lo shopping nei negozi di vicinato

Campagna di sensibilizzazione del Quartiere 4 a favore degli acquisti nelle botteghe artigiane. A Pisa prorogato fino al 10 gennaio l’accesso aperto alla Ztl del centro storico

Con il perdurare delle limitazioni che vedono la Toscana ancora in “Fascia Rossa”, Il Quartiere 4, in collaborazione con i Centri Commerciali Naturali del territorio (Piazza Pier Vettori, la Tramvata di via del Sansovino, viale Talenti, Isolotto) ha lanciato una campagna di sensibilizzazione a favore degli acquisti nelle botteghe artigiane e nei negozi di vicinato. L’hashtag #COMPRAFIORENTINO è quello lanciato ieri dal Sindaco. “Sosteniamo tutti le botteghe artigiane e i nostri negozi di vicinato, soprattutto appena saremo (presto) tornati in zona arancione e poi gialla, perché così sosteniamo le nostre comunità”.

Uno sconto del 20% a chi farà acquisti natalizi nei negozi di Marradi. L'acquirente pagherà l'articolo(qualsiasi tipologia merceologica, compresi i prodotti tipici locali) con il 20% in meno sul prezzo, sarà poi il Comune a rimborsare il commerciante. Questa è la formula che lancia l'Amministrazione comunale marradese per incentivare l'acquisto di regali di Natale "sotto casa", e così sostenere il tessuto commerciale locale. E' stata chiamata simbolicamente "Dona Marradi" l'iniziativa, concordata con le associazioni di categoria e gli esercizi commerciali aderenti al Centro Commerciale Naturale, e cumulabile con provvedimenti di altri enti.

"In questo anno così complesso - sottolinea l'assessore allo Sviluppo economico e vicesindaco Vittoria Mercatali che ha lavorato al progetto - vogliamo dare un sostegno al commercio locale, provato sia dal lockdown che dalla concorrenza dell'e-commerce, incentivando gli acquisti nelle piccole realtà ed invitando ad evitare la corsa allo shopping in luoghi affollati".

Lo sconto sarà valido per l'acquisto di regali di Natale tra l'8 dicembre e il 6 gennaio, a fronte di una spesa minima di 70 euro e massima di 250 euro per singolo scontrino. Nello specifico: prodotti di ogni categoria merceologica, compresi i prodotti artigianali, generi alimentari rientranti nella categoria dei prodotti tipici locali, merce per la quale è consentita la sola consegna a domicilio in base alle disposizioni vigenti. "Ed è inoltre allo studio - conclude il vicesindaco Mercatali - un provvedimento a sostegno di bar ristoranti".

Il Comune di Pisa ha deciso di prorogare la deroga per l’accesso all’interno della Ztl per chi effettua consegne a domicilio di cibi e bevande. L’ordinanza che amplia dalle ore 11 fino alle ore 23 la possibilità di fare consegne per le attività di ristorazione è stata infatti prorogata fino al 10 gennaio incluso.

«Dopo aver deciso di intervenire per allargare la fascia di apertura della Z.T.L. cittadina per dare un supporto alle aziende pisane che stanno soffrendo molto per le chiusure forzate – spiega l’assessore al commercio Paolo Pesciatini – abbiamo previsto un’ulteriore proroga, visto il perdurare della crisi e delle restrizioni per la nostra Regione. Pertanto invito con sempre maggior forza i nostri concittadini a sostenere il più possibile le attività della città, facendo acquisti e usufruendo delle numerose e pregevoli offerte natalizie presenti nel tessuto commerciale pisano. Anche questa ulteriore proroga per le consegne a domicilio va esattamente nella direzione di favorire e agevolare la domanda e l’offerta locale».

La disposizione, in vigore fino al 10 gennaio prossimo, è valida tutti i giorni feriali, festivi e prefestivi. Le aziende interessate o le associazioni di categoria per conto dei loro associati dovranno rivolgersi alla Pisamo srl (e-mail frontoffice@pisamo.it) per il rilascio del relativo titolo di ingresso in Z.T.L. indicando nominativo del ristorante /pizzeria/pasticceria, nome del titolare e targa del veicolo.