Natale, Nardella fa gli auguri a Firenze in diretta streaming

La cerimonia come da tradizione avrà luogo dal Salone dei Cinquecento (venerdì 18 dicembre alle 18) ma senza partecipazione dei cittadini per le limitazioni Covid. Per l’occasione si svolgerà anche la Festa del Dono 2020

Venerdì 18 dicembre alle 18 il sindaco Dario Nardella farà gli auguri di Natale alla città. La cerimonia come da tradizione avrà luogo dal salone dei Cinquecento ma quest’anno, nel rispetto delle disposizioni antiCovid-19, sarà visibile esclusivamente in streaming sul canale YouTube del Comune.

Per l’occasione si svolgerà anche la Festa del Dono 2020, dedicata a donne, uomini, associazioni che decidono di dedicare parte del proprio tempo agli altri. Un’iniziativa promossa dalla vicesindaca Alessia Bettini, che già lo scorso anno riscosse successo, permettendo al Comune di valorizzare tante storie di cittadini generosi. Quest’anno i riconoscimenti andranno a chi in particolare si è distinto per iniziative di solidarietà legate all’emergenza sanitaria Covid-19, associazioni ma anche singoli cittadini e varie realtà dislocate nei cinque quartieri, autentiche storie di cittadinanza attiva.

Durante la serata verrà consegnato un premio anche a quattro calcianti del calcio storico dal presidente Michele Pierguidi.

La diretta streaming sarà visibile al link https://www.youtube.com/channel/UC8bNC4BIbHHu0XDV5vnZCJg