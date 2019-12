Natale al Quartiere 3: si parte giovedì alle Due Strade

Alle 17 l'accensione dell'albero di Natale. L'8 dicembre a Ponte a Ema "Auguri a teatro" di tutto il Consiglio. Sabato pomeriggio 14 dicembre al Galluzzo canzoni natalizie per le strade

Il programma degli eventi natalizi al Quartiere 3 avranno inizio giovedì 5 dicembre alle 17 con l'accensione dell'Albero di Natale alle Due Strade. Palloncini per tutti i bambini presenti.

Venerdì 6 dicembre alle 17 in piazza Bartali musiche popolari fiorentine con “La Nuova Pippolese” ed addobbo dell'Albero di Natale.

Domenica 8 dicembre alle 17,45 al Circolo Arci L'Unione, in via Chiantigiana, 177 (di lato al Museo Bartali): Auguri a Teatro con la commedia in vernacolo fiorentino “Fiori d'Arancio” di Massimo Beni con la compagnia teatrale “Acquainbocca”. Auguri della presidente Serena Perini e dei consiglieri del Quartiere 3 a tutta la cittadinanza.

Lunedì 9 dicembre alle 15 alla scuola Vittorino da Feltre addobbo dell'Albero di Natale con gli alunni delle scuole di Ponte a Ema.

Sempre lunedì 9 dicembre alle 16,30 accensione dell'Albero di Natale in piazza Istria con canti e giochi organizzati dagli alunni delle Scuole Pertini.

Sabato 14 dicembre alle 16 in piazza Acciaiuoli canzoni natalizie per le vie del Galluzzo a cura del Coro giovanile “Fuori dal Coro” e Babbo Natale in piazza.

Domenica 15 dicembre alle 15 spettacolo di animazione per bambini “Babbo Natale si è perso” a cura de “Il paracadute di Icaro” e accensione dell'Albero di Natale.