Natale 2025: è festa in tutta Firenze, torna il trenino alle Cascine

La magia del Natale è pronta ad invadere tutta la città. Torna Florence Lights Up con spettacoli di luce nei monumenti più iconici, ispirati ai maestri del Rinascimento. Non mancheranno attività speciali nei Musei civici fiorentini, tra cui le visite agli scavi archeologici. Tante le iniziative per i più piccini, per loro torna anche il Trenino nel parco delle Cascine. In più di 70 tra strade, piazze e mercati di tutta Firenze prenderanno forma luminarie mentre sono oltre 50 gli alberi di Natale dislocati nei cinque quartieri, il 6 dicembre giornata di accensione a Palazzo Vecchio, Duomo, piazza Repubblica e piazzale Michelangelo. E poi mercatini e tante iniziative grazie a moltissime realtà cittadine. La presentazione del ricco programma di eventi oggi, con la sindaca Sara Funaro e l’assessore allo Sviluppo economico Jacopo Vicini.

“A Firenze il Natale è per tutti e di tutti, anche quest’anno ci sono tantissime iniziative, luci, alberi, mercatini, eventi di ogni genere e per tutte le età, per un momento veramente magico. – ha detto la sindaca Sara Funaro – Ringrazio tutte le categorie, le associazioni, i commercianti, che si sono impegnati con i loro progetti, è grazie a questo importante lavoro di squadra che anche quest’anno Firenze saprà essere sempre più bella e accogliente durante le festività natalizie.

Sono 50 gli alberi che impreziosiranno la città, grazie alla collaborazione di tanti sponsor, un numero che da solo rende l’idea del grande lavoro messo in campo. E poi la ruota che torna alla Fortezza nel villaggio di Babbo Natale, sempre con l’obiettivo di rendere viva e vissuta questa parte di città, così come tantissime attività anche nei nostri musei civici, Florence Lights Up organizzato da MUS.E con le proiezioni di luci sugli edifici storici, molti progetti diffusi nei cinque quartieri”.

“Per questo Natale abbiamo un programma di eventi diffuso, che nasce dal basso e che è rivolto a tutti i fiorentini e alle famiglie – dice l’assessore allo Sviluppo economico e al Turismo Jacopo Vicini – Sabato prossimo, il 6 dicembre, sarà la grande giornata con l’accensione degli alberi di Natale, da lì in poi una serie di iniziative e attività organizzate insieme da tanti partner pubblici e privati, dalla Camera di Commercio al Mercato Centrale, dalla Fondazione MUS.E con tante attività culturali, per bambini e per tutte le età, insomma un grande gioco di squadra per un mese pieno di iniziative e di emozioni. Per quanto riguarda le illuminazioni, due videomapping suggestivi e importanti su Palazzo Vecchio e su Ponte Vecchio, dedicati all’artigianato e al saper fare fiorentino e alla nostra grande tradizione”

'La Camera di Commercio di Firenze sostiene in maniera convinta queste iniziative di valorizzazione della città - dice il Segretario generale della Camera di Commercio Giuseppe Salvini -Si tratta di eventi e allestimenti che costituiscono un volano di attrattività, anche a beneficio delle migliaia di imprese dell'ospitalità turistica, dell'artigianato, del commercio e della ristorazione".

Gli alberi di Natale

Il 6 dicembre è il giorno dell’accensione degli alberi di Natale: a partire dalle 17,30 a Palazzo Vecchio, nel cortile della Dogana, alla presenza della sindaca Funaro e dalla Compagnia di Babbo Natale, a seguire partenza del Corteo storico della Repubblica Fiorentina per l’abete di piazza del Duomo, poi piazza della Repubblica, piazza San Firenze, a cura della Andrea Bocelli Foundation, della Fondazione Zeffirelli e Palazzo Gondi, e infine a piazzale Michelangelo.

Sono oltre 50 complessivamente gli alberi che andranno ad animare e a portare l’atmosfera natalizia in tutti e cinque i quartieri.

Gli abeti di piazza Duomo, piazza Repubblica e piazzale Michelangelo sono stati donati dalla Comunità di Valle Valsugana e Tesino, sull’arengario di Palazzo Vecchio da Stilli Solutions, alla stazione Santa Maria Novella da Socota.

Florence Lights Up

A partire dal 6 dicembre e fino al 6 gennaio 2026, il Comune di Firenze – Assessorato sviluppo economico e turismo e Fondazione MUS.E, con il sostegno finanziario del Ministero del Turismo Fondo Siti Unesco e Città Creative, il contributo di Città Metropolitana di Firenze, di Camera di Commercio di Firenze, di Lego e Montblanc, accendono di luce la città con Florence Lights Up, spin off delle iniziative natalizie dedicato alla luce. F-LIGHTS UP trasformerà la città di Firenze in un grande laboratorio visivo: le facciate dei suoi monumenti più iconici diventeranno tele tridimensionali dove la luce incontra la materia, il digitale incontra la tradizione, e il talento artigiano dialoga con l’innovazione tecnologica.

Su Ponte Vecchio tornerà il video-mapping, che incanterà cittadini e visitatori della città nel periodo natalizio. Lo stesso vale per le facciate di Palazzo Vecchio e della chiesa di San Paolino. Luce anche in piazza Santa Maria Novella, piazza San Lorenzo, sulla facciata della Camera di Commercio, nel cortile e all’ingresso monumentale di Palazzo Medici Riccardi. Le luminarie non si limiteranno al centro storico di Firenze e andranno ad accendere per tutto il periodo delle festività anche gli altri quattro quartieri fiorentini: nel Quartiere 2 previste illuminazioni in piazza delle Cure, nel Quartiere 3 sarà protagonista piazza Acciaiuoli al Galluzzo e Piazza Elia dalla Costa a Gavinana.

E ancora Piazza dell’Isolotto, nel Quartiere 4, sarà accesa di luci come Piazza Pier Vettori. Infine, nel Quartiere 5 comparirà una stella in Piazza Dalmazia, oltre ad un’illuminazione nel Parco di San Donato. Come ogni anno Firenze Smart si è occupata degli allestimenti natalizi in molte piazze e strade della città: sono stati allestiti 65 alberi nei quartieri e 51 alberi e 430 luminarie su lampioni allacciati alla pubblica illuminazione. In occasione delle festività natalizie – dal 6 dicembre al 6 gennaio - sarà attivata una specifica scenografia: verrà accesa la luce colorata dinamica per le porte storiche, il Loggiato degli Innocenti e il loggiato di San Paolo al Museo del Novecento.

La società ha inoltre curato anche l’illuminazione permanente del Ponte Santa Trinita. La nuova illuminazione è dotata della possibilità di variare nell’intensità e nella colorazione grazie a sorgenti luminose led a 4 colori che possono essere miscelati per infinite applicazioni a luce fissa o dinamica, gestiti da remoto.

Le attività di MUS.E: concerti, iniziative e laboratori nei musei

Grande attesa anche per le attività speciali di mediazione organizzate nei Musei Civici Fiorentini e in città grazie alla collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e firmate Fondazione MUS.E.

Atmosfera natalizia nei Musei Civici Fiorentini dove, tutti i sabati e tutte le domeniche alle 12 e alle 12.45 tornano a distanza di tempo le Visite agli scavi archeologici, offrendo al pubblico la possibilità di conoscere le fasi storiche che vi soggiacciono, dal teatro romano di Florentia fino alle architetture altomedievali e bassomedievali.

In più, oltre alle intramontabili visite a palazzo e ai percorsi segreti, in Palazzo Vecchio troveranno spazio attività e laboratori speciali che rimandano alla tradizione delle feste natalizie della famiglia Medici, da Squisita scoperta. Il Granducato di Toscana e la via del cioccolato - in programma tutti i venerdì, sabati e domeniche e lunedì alle ore 15, con un dolce omaggio offerto da Rivoire - a Danze a corte, in programma il 20 dicembre e il 4 gennaio alle ore 15 (per famiglie con bambini) e alle ore 16.30 (per adulti): i partecipanti potranno cimentarsi, grazie alla guida del maestro di danza Santino Bailarino e della sua assistente donna Isabel, in una serie di danze rinascimentali.

Nella giornata del 2 gennaio, alle ore 15, sarà inoltre possibile partecipare alla proposta Invito alla reggia, vivendo l’emozione del dialogo con il personaggio storico della duchessa Eleonora de Toledo. Per tutto il periodo delle feste, poi, sarà possibile partecipare alla speciale attività per famiglie Corte in Festa, un itinerario fra le sale monumentali per scoprire come la famiglia ducale viveva i festeggiamenti della Natività e del nuovo anno, mentre per i più piccoli prenderanno vita i racconti Per fare una città ci vuole un fiore, La favola della tartaruga con la vela, Marzocco.

Il leone di Firenze.

Nel complesso di Santa Maria Novella saranno proposti i Capolavori natalizi, che permetteranno di rivivere, grazie alle meravigliose opere medievali e rinascimentali del complesso domenicano, l’evento sacro della nascita di Gesù Bambino. L’itinerario si snoderà infatti fra le opere per scoprire, con gli occhi degli artisti, particolari e curiosità del Natale e delle feste, fino all’omaggio dei Re Magi. Per le famiglie con i bambini sarà invece possibile prendere parte all’attività Colori di luce, ispirata alle caleidoscopiche e luminose vetrate della basilica, fra cui il rosone che si apre sulla facciata, attribuito ad Andrea di Bonaiuto, e la triplice vetrata della cappella maggiore, su disegno di Domenico Ghirlandaio.

Numerose proposte speciali sono presenti per tutto il periodo natalizio anche negli altri musei cittadini - Cappella Brancacci in Santa Maria del Carmine, Museo Stefano Bardini, Museo Novecento, MAD Murate Art District - dove saranno attive visite per adulti e laboratori artistici, con un’attenzione speciale alle mostre in corso: Thomas Patch a Firenze. La memoria del Medioevo e del Rinascimento al Museo Stefano Bardini (fino al 15 dicembre); Helen Chadwick. Life pleasures, Centoventi 1905-2025 Villa Romana, Lorenzo Bonechi. La città delle donne al Museo Novecento; Giulia Permartirti. Edoardo Delille. Atlas of the New World e Jakkai Siributr. Cultura (im)materiale al MAD Murate Art District, nonchè Boccaccio politico per la città di Firenze presso il Museo di Palazzo Vecchio.

E proprio a Palazzo Vecchio, per i bambini che vivono a Firenze o nei dintorni, ci sarà la possibilità di vivere un Winter Camp all’insegna dell’arte nei giorni 29, 30 e 31 dicembre (dalle 8.30 alle 16.30), con la guida di un’educatrice madrelingua inglese.

Grazie alla collaborazione con prestigiose istituzioni musicali fiorentine, prenderà inoltre vita un programma di eventi musicali, grazie a cui fruire delle bellezze del patrimonio civico in un’atmosfera particolarmente intensa e suggestiva. Si comincia sabato 6 dicembre dalle ore 16.30 alle 18, con il maestro Gianfilippo Boni (pianoforte e voce) e Marilena Catalano nel Cortile di Palazzo Vecchio, affiancati dalla presenza speciale della Compagnia dei Babbi Natale nel momento dell’accensione dell’albero di Natale, per proseguire tutte le domeniche con concerti da non perdere: domenica 7 dicembre dalle 11.30 alle 13.00, al Museo Stefano Bardini, il Cherubini Viola Consort - quartetto di viole composto da Dimitri Mattu, Matilde Fubiani, Emma Pancini, Natalia Khrenova - si esibirà con musiche di Mozart, Bach e Telemann, mentre domenica 14 dicembre, sempre dalle 11.30 alle ore 13.00, sarà la volta del Museo Novecento con le Chitarre del Cherubini: Marco Albiani, David Franceschini, Johana Guerin, Andrea Amoruso, Robinson Clignez, musiche di Gasull i Altisent, Takemitsu, Rossi, Castelnuovo-Tedesco, Walton.

Domenica 21 dicembre dalle ore 15 alle ore 16.30, presso la sala del Cenacolo di Santa Maria del Carmine, si esibirà il Planet Saxophone Quartet della Scuola di Musica di Fiesole: Chiara Lucchini, Martina Daga, Giada Moretti e Ruben Marza presenteranno un itinerario musicale attraverso epoche, stili e luoghi diversi del mondo. Si continua venerdì 26 dicembre dalle ore 15 alle ore 16.30 in Santa Maria Novella, con il ritorno di Anna Bodnar e Irene Squizzato alla fisarmonica e musiche di Bach, Vivaldi, Handel, Frank, Roffi e Piazzolla.

Domenica 28 dicembre ci sarà poi un evento assolutamente speciale: dalle 15 alle 18, l’intero Museo di Palazzo Vecchio risuonerà grazie alla presenza dei musicisti dell’orchestra filarmonica La Filharmonie, che proporranno al pubblico un vero viaggio sonoro: quattro diversi ensemble, distribuiti nelle diverse sale del museo, evocheranno le atmosfere dell’impressionismo musicale francese eseguendo musiche di Maurice Ravel - di cui ricorrono i 150 anni dalla nascita - e di compositori a lui contemporanei, quali Claude Debussy.

Domenica 4 gennaio dalle ore 15 alle ore 16.30 si tornerà al Museo Stefano Bardini con il duo composto da Francesco Di Cuonzo (violino) e Chiara Fioletto (violino e viola), che interpreteranno musiche di Johan Sebastian Bach, Jean-Marie Leclair, Wolfgang Amadeus Mozart, Bela Bártok e Aleksej Igudesman, per concludere martedì 6 gennaio dalle 15 alle ore 16.30 in Santa Maria Novella, dove i Solisti Fiorentini (Renzo Pelli al flauto, Fabrizio Oriani all’oboe, Giovanni Riccucci al clarinetto, Paolo Facci al corno, Lorenzo Bettini al fagotto) eseguiranno musiche di Haydn, Farkas, Ibert, Hindemith. Tutti gli eventi musicali sono fruibili gratuitamente, previo acquisto del biglietto di ingresso al museo, fatto salvo il 6 dicembre nel Cortile della Dogana di Palazzo Vecchio dove l’accesso è libero.

Infine, è diventata una piacevole consuetudine, al Parco delle Cascine, il Trenino nel parco; i bambini dai 3 ai 10 anni potranno così vivere un’esperienza unica: saranno coinvolti, a bordo di uno speciale trenino (che partirà dall’inizio di viale Abramo Lincoln), in un percorso a tappe alla scoperta di questa importante oasi verde della città, che vanta una storia plurisecolare e cela curiosità appassionanti. Queste le date: sabato 13, sabato 20, martedì 24, venerdì 26, sabato 27 e lunedì 29 dicembre; venerdì 2, sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 gennaio alle ore 15, 16, 17 (partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria).

Per maggiori informazioni su tutte le iniziative sopra descritte: www.musefirenze.itPrenotazioni per le attività nei musei civici all’indirizzo info@musefirenze.it 055-0541450

Luminarie

Tante altre luci nei quartieri sono quelle delle luminarie installate dai Centri commerciali naturali cittadini con il contributo economico del Comune di Firenze. Grazie al protagonismo delle imprese commerciali e artigiane l’illuminazione delle strade e dei quartieri fiorentini per il Natale 2025 è sempre più diffusa e capillare.

Di seguito l’elenco delle strade assieme ai Centri commerciali naturali e alle associazioni che hanno curato i progetti di illuminazione e allestimento. Borgo Ognissanti (Centro commerciale naturale Borgognissanti), Via Palazzuolo (Cna Firenze Metropolitana), Piazza Pier Vettori, Via Pisana, Porta San Frediano, Via Ponte Sospeso (Ccn Piazza Pier Vettori), Piazza Dalmazia, Via Panciatichi, Via Santo Stefano in Pane (Ccn Dalmazia), Borgo La Croce, Via Pietrapiana (Ccn Borgo La Croce Via Pietrapiana), Viale Europa (Ccn Viale Europa), Ponte Vecchio (Associazione Ponte Vecchio), Mercato Centrale (Consorzio operatori Mercato Centrale), Via di Novoli (Ccn Via di Novoli), Via Guicciardini (Ccn Guicciardini), Manifattura Tabacchi e Parco delle Cascine (Ccn della Manifattura e del Parco delle Cascine), Via Faenza (Ccn San Lorenzo), Piazza Acciaiuoli, Via Senese, Via del Podestà, Via Silvani (La Scatola Aps), Via del Corso (Ccn Via del Corso), Via dell’Albero (Ccn Via dell’Albero), Via dei Rondinelli (Ccn Via Rondinelli), Piazza Batoni (Ccn La Tramvata), Piazza Santa Maria Novella, villaggio natalizio con addobbi (Associazione Ars Manualis), Via della Rondinella, Via Caterina Franceschi Ferrucci, Via dei Frullani, Via Martini, Via Biagi (Ccn via della Rondinella), Giardino della Fortezza da Basso (Confartigianato imprese Firenze), Borgo storico di Peretola (Ccn Le botteghe del Borgo di Peretola), Via Gioberti e strade limitrofe (Ccn Via Gioberti e Le Cento Botteghe), Via Guelfa (Ccn Via Guelfa), Logge del Mercato Nuovo (Ccn Mercato Porcellino), Via Senese e Porta Romana (Comitato botteghe Porta Romana), Via Cavour (Ccn Via Cavour), Via Manni (Ccn Via Manni e dintorni), Piazza delle Cure, Via Sacchetti, Via Firenzuola, Via Borghini, Via Boccaccio, Via Passavanti, Via Cirillo (Ccn Le Cure), addobbo con piante zona Isolotto (Ccn Isolotto), Borgo Albizi, Via Palmieri, Piazza San Pier Maggiore (Ccn San Pieroni), tratto di Via Bolognese, Via XX Settembre, Via Vittorio Emanuele II, Via Puccinotti, Via del Ponte Rosso, tratto di Via di San Gallo, Piazza della Libertà (Portici), Via Madonna della Tosse (Ccn Comitato Parterre), Via Pacinotti (Ccn Pacinotti Mille), Via Doni, Via Maragliano, Via Monteverdi (Ccn Via Doni), Via Aretina (Ccn Via del Madonnone), Piazza San Jacopino (Ccn San Jacopino), Mercatino di Sant’Ambrogio (Consorzio esercenti Mercato Sant’Ambrogio), piazza Santa Trinita (Confcommercio imprese Province Firenze e Arezzo), Via dei Serragli (Ccn dei Serragli), Sdrucciolo de’ Pitti (Ccn Sdrucciolo De’ Pitti).

Iniziative natalizie

Domenica 14 dicembre alle 11,30 tornano gli “Auguri dall’alto”: Babbo Natale con gli Elfi si calerà dalla Torre di Arnolfo di Palazzo Vecchio per fare gli auguri alla città. Toccherà alla Befana in piazza della Repubblica il 6 gennaio (ore 11,30, in collaborazione con Confcommercio, Edilizia Acrobatica, Rinascente e JT&T). Giovedì 18 dicembre alle 18 sarà la sindaca a fare gli auguri a Firenze nella tradizionale cerimonia nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.

Tra le varie iniziative natalizie in città, il Florence Ice village alla Fortezza da Basso con la ruota panoramica Florence Eye (55 metri), la pista di pattinaggio su ghiaccio più lunga d'Europa e il Villaggio di Natale. Il 6 e 7 dicembre in piazza dei Ciompi Artefacendo, mostra mercato di artigianato artistico locale con dimostrazioni dal vivo; dal 12 al 14 dicembre in piazza Strozzi ARTour con l’artigianato artistico e tradizionale fiorentino e toscano, seguito dal 19 al 21 dicembre dai prodotti enogastronomici artigiani di ARTour del Gusto (acquistando in entrambi gli ARTour, sconto per l’ingresso alla Mostra Beato Angelico in cartellone a Palazzo Strozzi). Artefacendo, ARTour e ARTour del gusto sono a cura di CNA Firenze Metropolitana.

In piazza Santa Croce fino al 21 dicembre la XXIIII edizione del Mercato di Natale Tedesco, a cura di Confesercenti Firenze.

Confcommercio Firenze ha coordinato e realizzato per Natale un progetto integrato di luci in via de’ Tornabuoni, via Strozzi, piazza Strozzi e via dei Pescioni, coinvolgendo tutte le 120 boutique. Ha collaborato anche all’allestimento natalizio di via Gioberti (insieme al CCN “Le Cento Botteghe”) e di Ponte Vecchio (insieme all’Associazione omonima). Inoltre, curerà la tradizionale cerimonia con la discesa di Babbo Natale da Palazzo Vecchio (domenica 14 dicembre) e quella della Befana in Piazza della Repubblica (6 gennaio), eventi molto attesi da tutti i bambini.

Confartigianato Imprese Firenze partecipa alle celebrazioni natalizie della Città di Firenze con “Natale in Fortezza”: l’8 dicembre e i weekend del 13-14 e 20-21 dicembre, la categoria Spettacolo dell’Associazione curerà intrattenimento musicale per grandi e bambini nel Florence Ice, che ospita la ruota panoramica Florence Eye (allestita fino al 30 marzo 2026) e la pista da ghiaccio “Florence on Ice” (accessibile fino al 31 gennaio 2026), per un progetto promosso dall’associazione culturale Un fiore per la Fortezza. Inoltre, dal 19 dicembre al 6 gennaio 2026, Piazza Santa Maria Novella ospita “CHRISTMArs, il Natale di Ars Manualis”, con 18 casette che accoglieranno altrettanti artigiani con le loro creazioni fatte a mano (orari: tutti i giorni dalle 10 alle 20 tranne: 24 dicembre dalle 10 alle 18; 25 dicembre chiuso; 31 dicembre dalle 10 alle 17; 1 gennaio dalle 12 alle 20).

Firenze Creativa Christmas - Torna “Firenze Creativa Christmas: a Natale compra artigiano!”, la campagna per acquisti local e sostenibili realizzata da Artex e promossa dal Comune di Firenze, nell’ambito del progetto Firenze Creativa. L’iniziativa prevede una mappa delle botteghe, la campagna social #comprArtigiano con l’invito a comprare prodotti Made in Florence da mettere sotto l’albero che si possono trovare anche su www.firenzecreativa.it

Dicembre è Natale in Manifattura: per tutto il mese un programma di iniziative gratuite per adulti e bambini (calendario completo di Natale in Manifattura su www.manifatturatabacchi.com. Inoltre, il 7 dicembre sarà inaugurato ufficialmente Christmas in Manifattura by MACA District con l’accensione dell’albero di Natale di Manifattura Tabacchi e lo spettacolo del coro de La Compagnia di Babbo Natale, dando così il via ad una serie di appuntamenti con laboratori e spettacoli realizzati con il contributo del Comune di Firenze e in collaborazione con Manifattura Tabacchi (weekend del 13-14 e 20-21 dicembre).

Di seguito tutte le iniziative e i mercati in città.

Natale in Centro (Piazza di Santa Croce fino al 21.12)

Aspettando il Natale in Piazza Bartali (Piazza Gino Bartali dal 5 al 24.12)

Artefacendo (Piazza dei Ciompi 6 e 7.12)

Fiera Internazionale della Ceramica - Special ed. Christmas (Piazza D’Ognissanti 6 e 7.12)

Enjoy Vintage (Piazza Indipendenza 6 e 7.12)

Il Magnifico (Piazza San Marco 6 o 13.12)

Savonarola Antiquaria (Piazza Fra' Girolamo Savonarola 7.12)

Curiosando al Mercato (Piazza Santo Spirito 7.12)

Fierucola dell'Immacolata (Piazza della Santissima Annunziata 7 e 8.12)

Galluzzo in festa (Piazza Niccolo Acciaioli 7.12)

Natale a Campo di Marte (Viale Fanti, Viale Paoli, Viale Valcareggi 7.12)

Antiquart (Piazza D’Ognissanti)

Artour il bello in piazza (Piazza degli Strozzi dal 12 al 14.12)

Creative Factory (Piazza dei Ciompi dal 12 al 14.12)

Fierucolina del Carmine (Piazza del Carmine 14.12)

Artour del Gusto Toscano (Piazza degli Strozzi dal 19 al 22.12)

ChrirstmsArs (Piazza di Santa Maria Novella dal 18.12 al 7.1)

Curiosando al mercato (Piazza dei Ciompi 18.12)

La Piazza degli Artigiani (Piazza del Carmine 19.12)

Mostra Mercato Ognissanti (Piazza D’Ognissanti 19 e 20.12)

Indipendenza Antiquaria (Piazza Indipendenza 20 e 21.12)

Artigiani in Via Maso (Via Maso Finiguerra 20.12)

Fumetti e Dintorni (Piazza dei Ciompi (20 e 21.12)

Viale della Toscana Shopping (Viale della Toscana 21.12)

Fierucolina di Natale (Piazza D’Ognissanti 21.12)

Emporio Vintage (Piazza Fra’ Girolamo Savonarola 27.12)

Santo Spirito in Fiera (Piazza Santo Spirito 28.12)

Cascine Shopping (Viale Abramo Lincoln 28.12)

Savonarola Antiquaria (Piazza Fra Girolamo Savonarola 4.1)

Curiosando al mercato Piazza Santo Spirito 4.1)

Fiera Promozionale Befana a Campo di Marte (Viale Fanti e Viale Valcareggi 6.1)

Bartali in festa (Piazza Gino Bartali 11.1)

La Fierucolina del Carmine (Piazza del Carmine 11.1)

Fiera di Oltrarno (Piazza Santo Spirito 11.1)

Ccn eventi non commerciali

CCN Guelfa (via Guelfa 7.12 e 4.1)

CCC Gioberti Le cento Botteghe, Natale in Via Gioberti (7, 8, 14, 2112 e 6.1)

CCN Dalmazia, Natale in Dalmazia (14 e 21.12)

CCN Borgo La Croce, Natale al Borgo (8, 12 e 19.12)

CCN Galluzzo, Festa di Natale (Piazza Acciaoli 7.12)

CCN Viale Europa (Controvialedi Viale Europa 6.1)

CCN Eventi commerciali

CCN Dalmazia, Collezionare in Dalmazia (7.12 e 4.1)

CCN San Jacopino, San Jacopino Viva (27.12)

CCN Doni, Aspettando Babbo Natale (via Doni 8.12)

CCN Comitatato Parterre, Rifrullo al Parterre (Piazza della Libertà 13.12 e 10.1)

CCN Il Madonnone, Natale in Via Aretina (14.12)

Mercati Contadini

Contadini in Piazza (Piazza Tasso, nei venerdì pomeriggio)

La Spesa in Campagna (Largo Adone Zoli, al venerdì)

Mercato Campagna Amica (Piazzale delle Cascine, al sabato)

La Spesa in Campagna (Piazza Leon Battisti Alberti, al sabato)

Mercato Campagna Amica (Piazza Della Piccola, al martedì)

Contadini in Piazza (Piazza Elia Dalla Costa, nei lunedì pomeriggio)