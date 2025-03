Nasce a Novoli un nuovo polo educativo e di aggregazione

Uno spazio dove i protagonisti saranno gli adolescenti tra gli 11 e 18 anni e maggiorenni tra i 18 e i 21 anni anni, che potranno praticare gratuitamente attività ricreative, sport, musica, ma anche ricevere ascolto psicologico e servizi dedicati. A Firenze un nuovo polo educativo e di aggregazione (con spazi multifunzionali e servizi integrati) per favorire la crescita personale e sociale dei giovani del territorio nascerà nei locali di proprietà del Comune che si trovano al primo piano del centro commerciale di San Donato.

Sarà realizzato grazie ai quasi 3 milioni di euro ottenuti dopo aver vinto un apposito avviso pubblico del Ministero del lavoro e delle politiche sciali denominato ‘desTEENazione - Desideri in azione’. Il bando si era aperto lo scorso anno con la pubblicazione dell’avviso ai Comuni organizzati nei cosiddetti ‘Ambiti Territoriali Sociali’. In questo caso la Società della Salute (nella sua qualità di ente capofila dell'Ats Firenze), in raccordo con il Comune, ha presentato una propria proposta che alla fine è risultata quella con il punteggio più alto tra i progetti proposti dagli Ats toscani e il secondo punteggio più alto nel confronto con tutti gli quelli italiani.

Destinatari del progetto sono gli adolescenti di età compresa tra 11 e 18 anni; i nuclei familiari degli adolescenti del territorio; ragazzi tra i 18 e 21 anni, con particolare riferimento ai neomaggiorenni in uscita da un percorso di presa in carico a seguito di allontanamento dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria (i cosiddetti ‘care leavers’).

"Un risultato importante - ha sottolineato la sindaca Sara Funaro - che premia la nostra progettualità, la qualità della proposta presentata. Creare un centro di questo tipo vuol dire offrire ai nostri giovani uno spazio sicuro di aggregazione e confronto, di crescita, nel quale valorizzare le proprie idee ed i propri interessi con il supporto di educatori e operatori sociali. A San Donato nascerà uno spazio di socialità concreta dove partecipazione attiva e relazioni torneranno protagoniste. La nostra amministrazione punta sui giovani perché pensiamo che investire su di loro sia fondamentale. Il futuro di Firenze si costruisce anche così”.

Lo spazio multifunzionale sarà dotato, sempre grazie al finanziamento assegnato, degli arredi e delle attrezzature necessarie. L’immobile si sviluppa su circa 1300 metri quadrati. Il salone centrale, grande 770 mq, potrà anche ospitare eventi mentre in altre cinque sale saranno organizzati i laboratori, i gruppi genitori, i gruppi adolescenti, i colloqui individuali/coppia di genitori e ragazzi con lo psicologo, le attività di sportello. Sono inoltre previsti un grande spazio multimediale insonorizzato, destinato alle attività laboratoriali sul digitale; uno spazio portineria/accoglienza; un locale da destinare a ufficio e un deposito. Ci saranno anche otto bagni, due dei quali per persone con disabilità.

“Un progetto - ha dichiarato l'assessore al welfare Nicola Paulesu - il cui finanziamento non sembrava scontato, considerando che l’avviso prevedeva il finanziamento di 60 spazi multifunzionali su tutto il territorio nazionale, di cui solo 3 nella Regione Toscana. Ma noi ci abbiamo creduto in virtù della interessante proposta predisposta con la Società della salute”. “Tante sono le attività previste – ha spiegato l’assessore - da quelle aggregative, socioeducative, di educativa di strada a quelle per prevenire l’abbandono scolastico e sviluppare l'orientamento delle competenze e di formazione, attraverso anche laboratori e tirocini in collaborazione con aziende del territorio.

Senza dimenticare l'accompagnamento psicologico dei ragazzi e la promozione dell’intelligenza emotiva anche attraverso workshop e corsi”. “Lo spazio multifunzionale – ha proseguito l’assessore al welfare - costituirà per i genitori un luogo di ascolto rispetto a normali difficoltà legate alla crescita dei figli o a passaggi critici nel ciclo di vita della famiglia, nonché un contenimento per le difficoltà affrontate della famiglia e un aiuto per far fronte ai primi sintomi dei propri figli così da prevenire eventuali situazioni di disagio e favorire il benessere, nonché sensibilizzare rispetto a situazioni complesse.

È previsto anche l’accompagnamento psicologico ragazzi e la promozione dell'intelligenza emotiva, come primo ascolto per affrontare crisi temporanee, orientare verso i servizi specialistici e promuovere la capacità di comprendere le proprie emozioni e sviluppare competenze relazionali”.

"Il patrimonio immobiliare pubblico è strumento di sviluppo - ha rilevato l'assessore al patrimonio Dario Danti - e questa amministrazione punta alla massima valorizzazione di questi spazi, al recupero della loro funzione sociale per la creazione di nuove opportunità. Vogliamo restituire questa ricchezza al territorio e alla comunità, trasformando luoghi come quello del centro di San Donato in strutture che intercettano i bisogno, guardano al futuro e forniscono servizi di grande qualità".

Per la progettazione specifica di dettaglio e la successiva realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione di tali linee di azione è prevista l'attivazione di una procedura di coprogettazione con enti del terzo settore, che sarà avviata, tramite la predisposizione e approvazione di un apposito avviso pubblico, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il Ministero, prevista entro questo mese.