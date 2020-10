Nasce a Firenze il dispositivo che aumenta la massa muscolare in meno di 30 minuti

Schwarzy è il nuovo sistema di potenziamento muscolare e rimodellamento corporeo, creato dall’azienda DEKA di Calenzano, appartenente al Gruppo El.En, leader nel campo dei laser medicali ed estetici

Deka, azienda fiorentina, appartenente al Gruppo El.En, presenta Schwarzy, il nuovo sistema non invasivo per la tonificazione muscolare e il body shaping, con trattamenti studiati e programmabili in base alle esigenze, alle caratteristiche della persona, e alle zone da trattare.

Schwarzy è frutto del costante impegno di Deka nella ricerca scientifico-clinica, e dell’attenzione alle richieste e bisogni di medici e pazienti.

Schwarzy, ultimo dispositivo nato dell’azienda fiorentina, aiuta a stare bene con il proprio corpo, utilizzando una tecnologia rivoluzionaria chiamata FMS (Focused Magnetic Stimulation) – la stimolazione magnetica ad alta intensità che è in grado di agire rassodando il muscolo e riducendo l’adiposità localizzata. Il dispositivo non è invasivo, opera su diverse aree del corpo, grazie ai manipoli che ben si adattano ad addome, glutei, braccia e gambe, provocando contrazioni muscolari indotte dal campo elettrico che, per natura, si accompagna al campo magnetico. Questa stimolazione è di tipo “sovramassimale”, ossia superiore a quella raggiungibile volontariamente dal paziente, e garantisce risultati eccellenti. Il trattamento è indolore, e non è per nulla fastidioso, poiché non vi è passaggio di corrente elettrica attraverso la pelle.