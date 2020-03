Coronavirus: il deserto di Firenze nel video dal drone

🚀 DRONE | Emergenza sanitaria Coronavirus: Firenze resta a casa

Il sindaco Nardella lo ha pubblicato sul proprio profilo Facebook. "Grazie per i vostri sforzi, evitiamo gli assembramenti, non abbassiamo la guardia"

VIDEO — Il sindaco Dario Nardella pur dal suo isolamento volontario domiciliare è continuamente al lavoro in questo momento di emergenza. Con soddisfazione ha postato poco fa sul proprio profilo Facebook un video ripreso con il drone di FlorenceTV nel quale si vede una Firenze praticamente senza persone. Bellissima ma apparentemente senza vita. La vita, le persone sono quasi tutte in casa. Meno male, segno che gli appelli per contenere, tutti assieme, gli effetti del Coronavirus sono stati recepiti. "Abbiamo ripreso la città dall'alto oggi - scrive il sindaco - : si vedono gli effetti dei nostri appelli. Evitiamo gli assembramenti, non abbassiamo la guardia. Vi ringrazio intanto per gli sforzi e i sacrifici di questi giorni. Continuiamo così e ne usciremo insieme, più forti di prima".