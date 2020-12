La settimana del sindaco di Firenze inizia in maniera super impegnata

"Oggi, #14dicembre, sarò in collegamento con @Lady_Radio alle 8:00 e con l’@Ariachetira alle 11:00".

L'annuncio su Twitter del sindaco di Firenze Dario Nardella che quindi inizia queste settimana così importante sia per il discorso Coronavirus che per gli aspetti legati al Natale, sia (cosa meno importante ma rilevante per molti fiorentini) per la Fiorentina, in modo super impegnato.