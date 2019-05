Nardella: "I facinorosi hanno oscurato il flop di Salvini"

Ancora polemiche dopo il comizio del vicepremier. Il sindaco: "Piazza Strozzi mezza vuota". Gli antagonisti: "Violenza cieca". Agenti feriti, denunce in arrivo

(DIRE) Firenze, 20 mag. - "L'unica cosa che dispiace è che poche decine di facinorosi hanno oscurato il flop della manifestazione di Salvini in piazza Strozzi, mezza vuota, e il grande entusiasmo di tante persone e famiglie che in modo pacifico hanno manifestato il proprio dissenso in piazza della Repubblica". Lo sottolinea, a margine di un'iniziativa, il sindaco Dario Nardella commentando il comizio di ieri sera in centro a Firenze del vicepremier Matteo Salvini e la contro manifestazione organizzata nel vicino slargo. Con il leader della Lega, poi, Nardella torna a polemizzare per i 250 agenti promessi a novembre: "Salvini è venuto tre volte a Firenze solo per fare campagna elettorale, non il ministro dell'Interno. Peccato, ha perso l'ultima occasione per mantenere fede alla sue promesse. I fiorentini, che non sono sciocchi né superficiali, se ne sono accorti". A Nardella, tuttavia, replica in mattinata lo Iam, l'Iniziativa antagonista metropolitana che, in una nota, parla di oltre 2.000 persone scese in piazza per protestare contro le politiche di Salvini e delle "violentissime cariche della polizia contro i manifestanti", che "hanno provocato diversi feriti e molte teste aperte". Gli antagonisti, quindi, definiscono "vergognoso il post di Nardella che ha invitato la piazza a 'calmarsi', senza spendere una parola sulla violenza cieca delle forze dell'ordine. Forse non ha digerito il fatto che i cartelli e gli striscioni della piazza contestavano anche il suo partito? Niente da stupirsi".

Intanto si apprende che alcuni agenti sono stati feriti. Denunce in arrivo per chi sarà ritenuto responsabile.