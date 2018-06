Nardella a Ghent per Eurocities, la rete di 140 città europee

Il sindaco "Firenze è pronta a fare la sua parte, ed è per questo che la candidiamo ufficialmente alla vicepresidenza di Eurocities"

Il sindaco Dario Nardella e l’assessore al bilancio Lorenzo Perra sono fino a domani a Ghent, in Belgio, per partecipare all’appuntamento sulla sostenibilità organizzato da Eurocities, il network che riunisce le 140 principali città europee per affrontare in modo condiviso le sfide strategiche a livello locale, di cui Firenze è membro del direttivo. Ai dibattiti saranno presenti tra gli altri Daniel Termont, sindaco di Ghet e presidente di Eurocities, e sindaci e rappresentanti di Stoccolma, Tallin, Rotterdam, Nantes, Birmingham, Vienna.

La rete Eurocities lavora con le istituzioni dell'Unione europea per rafforzare il ruolo dei governi locali e indirizzare l'attenzione della legislazione comunitaria sull’importanza del livello delle città per affrontare le sfide strategiche che riguardano la vita di tutti i cittadini europei. “Mai come in questo momento – ha dichiarato il sindaco Dario Nardella – c’è bisogno di Europa anche in Italia: non l’Europa delle burocrazie ma quella del lavoro, dei finanziamenti alle opere pubbliche, degli obiettivi condivisi sulla sostenibilità. L’Europa riparta dalle città, Firenze è pronta a fare la sua parte, ed è per questo che la candidiamo ufficialmente alla vicepresidenza di Eurocities”.