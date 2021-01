Napoli vs Empoli 3-2 Bajrami il vero protagonista della gara.

La ribalta, però, è stata tutta di Bajrami, autore della doppietta che ha fatto vacillare in Gattuso ed i suoi la sicurezza di passare il turno senza ricorre ai supplementari e poi, eventualmente ai rigori.

La coppa Italia è sfumata per l’Empoli ed ai quarti, passa il Napoli. Ma i ragazzi dell’Empoli hanno lasciato il segno allo stadio Diego Armando Maradona sia per la qualità del gioco che per la determinazione evidenziata dai tanti giovani schierati in campo. La ribalta, però, è stata tutta di Bajrami, autore della doppietta che ha fatto vacillare in Gattuso ed i suoi la sicurezza di passare il turno senza ricorre ai supplementari e poi, eventualmente ai rigori. Il Napoli ha messo in evidenza una certa sofferenza a centrocampo oltre ad una difesa non certo sempre all’altezza. Nell’insieme si può parlare di gara equilibrata in relazione alla differenza di categoria delle due squadre.

L’Empoli non ha panchina l’allenatore Dionisi posto in isolamento dall’Asl di Napoli 1 insieme ad altri quattro tesserati, tra cui tre giocatori (Mancuso, Pirrello e Zurkowsi) e un magazziniere. L’isolamento è scattato perché si trovavano su un volo da Lamezia Terme a Bologna in ritorno dalla trasferta di Cosenza per il contatto con un positivo. Nonostante questo nessuno dei tesserati è risultato positivo. Quindi in panchina è andato il secondo Cozzi ed insieme a lui Viti, Zappella e Damiani, giovani molto promettenti ma di prospettiva.

La gara.

Il Napoli si porta subito in avanti spingendo sulla fascia destra con Di Lorenzo e Politano, mentre sulla sinistra, Ghoulam è più attento alla fase difensiva. L’Empoli si prodiga nelle ripartenze inserendosi in quegli spazi lasciati liberi dalla difesa napoletana. Il Napoli già al 7’ si mostra pericoloso con Lozano ma Furlan riesce a neutralizzare il tiro. Al 18’ arriva il vantaggio del Napoli. Lozano scappa in dribbling al giovane Zappella tanto che sul suo cross si inserisce Di Lorenzo che, in tuffo di testa, batte Furlan. I ragazzi dell’Empoli prendono atto del vantaggio ma non si abbattono tanto che al 29’ Matos, esibendosi in acrobazia, scheggia la traversa, su cross di Zappella. Nel mentre Gattuso sembra presagire il pericolo per la porta di Meret mostrando una certa agitazione per la poco incisività della difesa che inesorabilmente viene battuta al 33’ da Bajrami che con un diagonale di destro sul vertice dell’area batte Meret. Dopo 5 minuti Zappella commette l’errore nel stoppare la palla che Lozano non esita a prenderne possesso che fa partire un potente destro che mette ko Furlan.

Risultato finale primo tempo: Napoli 2 – Empoli 1.

In avvio di ripresa il Napoli si ripropone con le stesse velleità del primo tempo anche se in fase offensiva non punge. Dopo 15 minuti circa Gattuso inserisce Insigne al posto di Politano. L’Empoli nel frattempo si esibisce nelle ripartenze mettendo in seria difficoltà il Napoli. Al 23’ ancora una volta Bajrami sorprende Meret con un gran destro dal limite per il gol del pareggio. Gattuso mette in mostra tutta la sua preoccupazione e tensione sul fatto di non chiudere la gara prima del novantesimo. Insigne spreca un pallone al centro dell’area tra l’altro, un pallone facile facile. Lozano sfiora il palo con un diagonale. Il gol partita arriva in una mischia dove Petagna, al 32’ , riesce a spuntarla su Viti regalando al Napoli l’accesso ai quarti di finale della coppa Italia, quasi una beffa per i ragazzi dell’Empoli, i veri protagonisti della gara.

Risultato finale: Napoli 3 Empoli 2.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Demme (43' st Bakayoko), Lobotka (24' st Zielinski); Politano (16' st Insigne), Elmas (24' st Ruiz), Lozano; Petagna (43' st Llorente). A disposizione: Cioffi, Contini, Hysaj, Maksimovic, Mertens, Ospina. Allenatore: Gattuso.

EMPOLI (4-3-1-2): Furlan; Zappella, Viti, Casale, Terzic (40' st Asllani); Ricci, Damiani, Haas (16' st Cambiaso); Bajrami (40' st Baldanzi); Olivieri (27' La Mantia), Matos (17' st Moreo). A disposizione: Brignoli, Fiamozzi, Nikolaou, Parisi, Pratelli, Romagnoli, Stulac. All.: Cozzi (Dionisi indisponibile).

ARBITRO: Giua di Olbia.

MARCATORI: 18' pt Di Lorenzo (N), 33' pt Bajrami (E), 38' pt Lozano (N), 23' st Bajrami (E), 31' st Petagna (N).

NOTE: Ammoniti: Olivieri (E). Recupero: 3' st.