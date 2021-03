Museo Fiorentina, polemica con Nardella

"Inserimento nel Franchi ristrutturato? Secondo statuto, identifichiamo nella società ACF Fiorentina l’interlocutore con cui concordare l’ubicazione della sede espositiva"

In questi giorni, più volte, i mezzi di comunicazione hanno riportato le dichiarazioni del Sindaco di Firenze Dario Nardella in merito ad un possibile inserimento del Museo Fiorentina all’interno dello stadio Franchi dopo la sua annunciata ristrutturazione. "Siamo rimasti alquanto sorpresi - si legge in una nota di Museo Fiorentina - da tali dichiarazioni e vogliamo ricordare che “Museo Fiorentina” è un marchio registrato, segno distintivo ed identitario di un’associazione composta interamente da volontari, fondata nel 2009 e che esercita la sua funzione di ricerca, tutela e salvaguardia del patrimonio storico della Fiorentina in piena autonomia ed in totale autofinanziamento. Siamo costretti a precisare che il Museo Fiorentina non è mai stato contattato, né coinvolto in nessun progetto a carattere pubblico riguardante un’esposizione museale da parte del Comune di Firenze, restiamo dunque stupiti per tali dichiarazioni. Per correttezza ricordiamo che il Museo Fiorentina, secondo statuto, identifica nella società ACF Fiorentina l’interlocutore con cui concordare l’ubicazione della sede espositiva e tutte le attività storiche e celebrative della società viola".