Museo di Scienze Planetarie: 'Il cielo perduto degli Etruschi'

Galassie (Giovanni Todesca)

Prato, 25 maggio 2026 – GENIUS LOCI stavolta alza gli occhi al cielo. Il prossimo evento del programma realizzato dalla Rete Musei di Prato è fissato infatti per venerdì 29 maggio alle 21.15 al Museo Italiano di Scienze Planetarie.

“Il cielo perduto degli Etruschi” è un viaggio nel cosmo etrusco condotto dall’astrofilo ed esperto Giovanni Todesca. Un universo strutturato, misurato, carico di presagi, dove religione, politica e orientamento dello spazio nascevano dall’interpretazione dei segni. Un cielo perduto, ma non silenzioso, ancora capace di raccontarci come un’antica civiltà cercasse il proprio destino tra terra e divino

Ingresso libero e gratuito. Per informazioni 335 8486580

Il progetto partecipato e sostenuto dalla Regione Toscana “Genius Loci” vede gli otto musei della Rete condurre insieme un viaggio fra cultura, arte, scienza e memoria, che valorizza la vocazione multidisciplinare del sistema rinnovando, a quarant'anni da “Progetto Etruschi 1985”, l’interesse per una parte fondamentale della storia toscana.

Il programma, anche nella versione suddivisa per museo, si può consultare e scaricare dal sito www.retemuseidiprato.it