Museo Calcio: la maglia azzurra n. 6 e il ricordo di Armando Picchi

Firenze, 27 maggio 2021- Entri al Museo del Calcio e trovi la maglia azzurra di Armando Picchi proprio di fronte alla numero 5 di Tarcisio Burgnich. La storia è un filo che si lega al calcio e si intreccia alla vita.

La maglia n. 6 è stata indossata da Armando Picchi in occasione della gara Italia-Finlandia (6-1), giocata a Genova il 4 novembre 1964, valevole per le qualificazioni al Campionato del Mondo del 1966. Si tratta della sua partita di esordio in Nazionale.

Il Museo del Calcio ricorda il capitano della Grande Inter di Helenio Herrera nel 50esimo anno dalla sua scomparsa.

La sua passione per il calcio nasce da bambino in uno di quei “campetti” dove col pallone rotolano anche i sogni dei bambini.