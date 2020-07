Murate, la presentazione del libro di Sonia Lucarelli

L’evento si svolgerà giovedì 23 luglio alle 18.30

Il Limes Club Firenze, associazione di studenti ed ex-studenti della Scuola di Scienze Politiche Cesare Alfieri di Firenze, organizza la presentazione del nuovo libro della Professoressa Sonia Lucarelli (Unibo) dal titolo "Cala il sipario sull’ordine liberale? Crisi di un sistema che ha cambiato il mondo", Milano, Vita e Pensiero.

L’evento si svolgerà giovedì 23 luglio ore 18.30 presso il Caffè Letterario Le Murate di Firenze.



“Sonia Lucarelli, docente di Re­lazioni internazionali all’Università di Bologna e direttrice del Forum per i problemi della pace e della guerra di Firenze, nel libro Cala il sipario sull’ordine liberale? (Vita e Pensiero) analizza le fondamenta, l’evoluzione e la crisi dell’ordine liberale, sottolineando le sfide rappresentate dalle ricette neoliberiste all’economia globale, dalla rivoluzione digitale e dalla necessità di combinare sicurezza e diritti, riven­dicazioni particolaristiche e vocazione univer­salista. L’elezione di Donald Trump, la Brexit, il populismo sovranista, la crisi del multilaterali­smo, l’euroscetticismo vengono interpretati nel quadro complessivo di un ordine vittima delle proprie mancate promesse. Il risultato è un qua­dro complesso e articolato, nel quale processi di natura tecnologica, sociale, politica ed econo­mica si intrecciano, a livello globale, regionale e nazionale.L’esito finale induce - a giudizio dell’autrice - a più di una preoc­cupazione per le sorti dell’ordine internazionale fondato sul diritto, delle istituzioni nazionali ba­sate sulla democrazia liberale e dei processi di integrazione politica come l’Unione europea. Le sfide sono tali per cui non basterà la capacità di resistere, ma occorrerà quella di adattarsi e tra­sformarsi. Solo così il sipario sull’ordine liberale potrà restare aperto.”