Multe a Pasqua: ancora veicoli senza assicurazione e senza revisione

Elevati verbali per oltre 13mila euro

Non si fermano i controlli della Polizia Municipale per garantire la sicurezza stradale. Nel giorno di Pasqua una pattuglia del distaccamento di Rifredi ha controllato in via Carlo Bini il conducente di un autoveicolo ed ha rilevato che l’assicurazione era scaduta da ottobre 2017. L’uomo, una persona di nazionalità rumena, è stato sanzionato con un verbale di 849 euro e gli è stato sequestrato il mezzo che veniva affidato allo stesso e che è stato portato via con un carro attrezzi. Più tardi, in Piazza Dalmazia, è stato fermato un cittadino di nazionalità peruviana alla guida di un motoveicolo. E’ risultato che l’uomo guidava senza patente, infrazione per la quale è scattato il verbale da 5.000 euro; il veicolo inoltre non era stato assicurato da febbraio 2016 (sanzione da 849 euro e sequestro del veicolo). La revisione era poi scaduta da oltre un anno (169 euro di verbale). Sempre in piazza Dalmazia, la Municipale ha fermato un cittadino delle isole Mauritius che circolava con la patente del proprio paese pur essendo residente in Italia dal 2013; per lui è scattata la sanzione di 155 euro e il ritiro della patente. Ancora in Piazza Dalmazia i controlli sono scattati per un cittadino di nazionalità peruviana, alla guida di un ciclomotore di proprietà dello zio, senza essere in possesso di un titolo di guida; per lui una sanzione di 5.000 euro più il fermo del mezzo per 3 mesi. Per lo zio invece è stato elevato un verbale per incauto affidamento del mezzo a persona senza patente (389 euro). Intorno alle 20.30 infine, in via Sant'Antonino, sempre una pattuglia di Rifredi trovava in sosta un autoveicolo sprovvisto di assicurazione. Il mezzo è stato sanzionato con un verbale di 849 e posto sotto sequestro.