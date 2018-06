Mugnone, lavori lungo il torrente che attraversa Firenze

Lavori sotto i ponti per allontanare i bivacchi

Da alcune settimane sono in corso cantieri lungo il torrente cittadino, obiettivo non solo la manutenzione del corso d'acqua ma anche creare un deterrente alla formazione dei bivacchi notturni.



L'assessore Federico Gianassi spiega: "Con il Presidente del Consorzio di bonifica Marco Bottino siamo stati sul Mugnone in zona Ponte Rosso per i lavori di sistemazione delle sponde e dell’alveo. C'era con noi la Polizia municipale perché questi lavori servono anche a rendere molto più difficoltosa la formazione di insediamenti sotto i ponti contro i quali la Polizia municipale ha già fatto numerosi interventi".