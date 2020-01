Movimento 5 Stelle Toscana: Irene Galletti candidata alla presidenza

Piattaforma Rousseau; la consigliera regionale pisana ha battuto a sorpresa il collega Giannarelli. Una vittoria per l'ala dissidente della costa

(DIRE) Firenze, 23 gen. - In Toscana non ce la fa il capogruppo uscente in Consiglio regionale del Movimento 5 Stelle, Giacomo Giannarelli, alle Regionarie. Secondo i dati comunicati dalla piattaforma Rousseau a spuntarla nel ballottaggio per il posto di candidato alla presidenza della Regione è a sorpresa la sua collega consigliera Irene Galletti. L'esponente pisana del Movimento vince il secondo turno aggiudicandosi 859 voti, pari al 57,1% contro i 646 suffragi (42,9%) andati a Giannarelli, già candidato a governatore nel 2015.

L'esito del voto certifica in qualche modo una vittoria per l'ala dissidente della costa rispetto alla gestione toscana e nazionale dei pentastellati di questi anni. (Cap/ Dire)