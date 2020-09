"Movida si…cura": test sierologici a Montelupo e Marradi

Prosegue la campagna di servizio rivolta ai giovani, anche minorenni

Venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 settembre, in concomitanza con la manifestazione "La Festa delle Regioni – Street Food" si terrà a Montelupo Fiorentino l'iniziativa della Regione Toscana la campagna di prevenzione, promossa dall'assessorato regionale al diritto alla salute, nei luoghi di vita notturna, frequentati dai ragazzi. L'iniziativa anti Covid prevede test sierologici per tutti i giovani maggiorenni che ne faranno richiesta su base volontaria.

Torna anche a Marradi "Movida si... cura", la campagna di prevenzione anti-Covid 19 promossa dalla Regione Toscana, a cui ha aderito anche il Comune marradese. Sabato 19 settembre in piazza Scalelle dalle 18 alle 22, con il supporto di operatori di Misericordia, Protezione civile e Croce Rossa sarà possibile sottoporsi, su base volontaria, a test sierologici. Il servizio, visto l'inizio dell'anno scolastico, è stato organizzato in paricolar modo per ragazzi minorenni (accompagnati dai genitori), ma anche giovani maggiorenni e i cittadini interessati potranno presentarsi e richiedere di effettuare il test, previa esibizione della tessera sanitaria.

Le tre regole di "Movida si...cura" da ricordare sempre, come recita la campagna regionale, sono: "Indossare la mascherina, lavarsi le mani, mantenere la distanza di sicurezza".