Mostra mercato dei fiori Firenze: 28 maggio - 2 giugno 2021

Torna al Giardino dell’Orticultura, dopo i rinvii legati all’emergenza Covid, la tradizionale mostra mercato primaverile di piante e fiori promossa dalla Società Toscana di Orticultura in collaborazione con il Comune di Firenze. Protagonista dell’edizione 2021 sarà la ‘Rosa Firenze’, ibridata da Rose Barni in onore della città, che sarà presentata in diretta Facebook sul canale della Società Toscana Orticultura in occasione della cerimonia inaugurale di oggi 27 maggio (ore 19).

“Dopo l’edizione online dello scorso anno e il rinvio a maggio - ha detto l’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re -, finalmente può partire l’edizione 2021 della mostra che si svolgerà in presenza al Giardino dell’Orticultura con ingressi contingentati nel rispetto delle norme anti Covid. Una bellissima occasione di ripartenza con questo storico appuntamento sempre più apprezzato da fiorentini e visitatori, che vedrà protagoniste non solo le splendide fioriture primaverili ma anche la nuova ‘Rosa Firenze’ ibridata in onore della città. Sarà il momento anche per rilanciare il concorso ‘Fiori a Fiorenza’ che anche quest’anno premierà i balconi fioriti più belli, dopo il debutto dello scorso anno in piena emergenza”.

La mostra, a ingresso libero contingentato, sarà aperta al pubblico dal 28 maggio al 2 giugno dalle 9 alle 19.30. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.societatoscanaorticultura.it.