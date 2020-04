Morto Piero Sarti-Fantoni, il cordoglio di Stella

"Grave perdita, è stato un grande scienziato e uomo di libertà". Fece processare gli ex nazisti che trucidarono il padre e lo zio nel 1944 a Morlione vicino a Vaglia

Firenze, 21 aprile 2020 - "Con la morte di Piero Sarti-Fantoni, Firenze perde uno scienziato illustre e un combattente per la libertà. L'83enne accademico è stato uno dei più illustri studiosi italiani di chimica organica del secondo Novecento, professore emerito di chimica organica dell'Università di Firenze, dove ha svolto tutta la carriera accademica. Ma è stato anche un grande combattente per la libertà, segnato dall'eccidio di Morlione, vicino Vaglia (Firenze, 1944), dove il padre e lo zio furono trucidati dai nazisti, assieme ad altri cinque uomini. Grazie al suo impegno, è riuscito a far processare gli ex nazisti nel 2011, a Verona. Ai famigliari giungano le nostre più sentite condoglianze". Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.