Morto il dj Riccardo Cioni, icona toscana Anni 80: il ricordo di Linus

ph Facebook R. Cioni

Il "dj full time" aveva 66 anni ed era stato ricoverato per Covid ma è deceduto per altre patologie

"Strappato dai propri affetti familiari, a causa di breve ed improvvisa malattia non collegata alla recente epidemia, in data odierna alle ore 12.00, è venuto a mancare Riccardo Cioni. Ne danno notizia la moglie, il figlio, i cognati e i nipoti tutti".

Con queste parole, sulla pagina Facebook, i familiari di Riccardo Cioni danno notizia della morte prematura di un dj che negli Anni 80 ha fatto ballare centinaia di migliaia di persone, non solo in Toscana.

Cioni, che aveva coniato per sé il motto "dj full time" era stato ricoverato nell'ospedale di Livorno per Covid ma la sua morte non è da collegare a questo virus.

Sul web numerosissime testimonianze di affetto e di stima per Cioni, tra cui quella di Linus che sui social e sul sito internet di Radio Deejay lo ricorda così: "È stato il primo dj da discoteca a non essere solo uno che metteva i dischi ma anche un personaggio, ad avere il nome sul manifesto, prima che ci fosse Radio DEEJAY, Deejay Television, e tutti noi che abbiamo allargato la cosa. Io personalmente ho fatto un’estate intera con lui negli anni ’80 dove io, lui e Mozart mettevamo i dischi nella stessa serata. Ho un bellissimo ricordo di Riccardo".