Morto Giuliano Taddei, volto noto delle tv locali

L'Associazione Stampa Toscana, attraverso il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti del sindacato dei giornalisti, e Franco Morabito insieme al Consiglio direttivo dell'Ussi toscano, esprimono profondo cordoglio per la morte, avvenuta oggi, 22 gennaio 2026, a Firenze, di Giuliano Taddei, uno dei primi giornalisti a dar vita ai programmi delle televisioni locali, che allora si chiamavano "tv libere", in Toscana e non solo. Fece storia il suo "Enne come neve", rubrica dedicata allo sci, diffusa anche a livello nazionale e, in molti casi, imitata.

Giuliano Taddei era nato a Firenze 86 anni fa. Era stato l’anima giornalistica delle testate del gruppo fondato da Mauro Montagni : "Canale dei Bambini", "Teleregione" e poi, con la sua "EffeGi Television" fino ad "Antenna 5".

Appassionato di vela e di sci, Taddei ne aveva fatto una professione: indimenticate le sue trasmissioni "Ennecomeneve" e "viva l'estate". Attivissimo fino ai primi anni 2000 anche nella cronaca locale, onnipresente ad eventi, inaugurazioni, avvenimenti nella sua Firenze.

Il figlio Fabrizio - "Taddo" anche per i tifosi viola - aveva seguito le sue orme seguendolo come cameramen, pur andandosene prematuramente nel 2015 provocandogli un dolore dal quale con fatica, aveva cercato di riprendersi.