Morto Franco Marini, il cordoglio del Pd fiorentino

Il gruppo dei democratici in Consiglio comunale: "Sindacalista e grande politico"

Il gruppo PD in Consiglio comunale esprime il cordoglio per la scomparsa di Franco Marini. “Sindacalista e grande politico. Marini – sottolineano i consiglieri del gruppo del Partito Democratico in Palazzo Vecchio – ha sempre posto grande impegno per la difesa del lavoro e dei lavoratori, sia quando è stato chiamato a ricoprire cariche di vertice nella Cisl sia quando è stato chiamato a ricoprire cariche importanti come Ministro del Lavoro e Presidente del Senato, avendo sempre presente l’interesse generale del Paese. Siamo vicini alla famiglia ed agli amici di Franco Marini – concludono i consiglieri PD – ai quali esprimiamo le nostre condoglianze. Ciao, Presidente”.