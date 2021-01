Morto Emanuele Macaluso, il cordoglio dell'assessora regionale Nardini

Aveva 96 anni ed è stato uno storico dirigente del PCI. Enrico Rossi: "Addio caro compagno"

Morto stanotte a Roma Emanuele Macaluso, 96 anni, storico dirigente del Partito Comunista Italiano. L'assessora regionale Alessandra Nardini è tra le prime ad esprimere il proprio cordoglio:

"Ci ha lasciati Emanuele Macaluso ed è accaduto proprio a due giorni dal centenario della fondazione del PCI. Perfino per chi, come me, non ha vissuto direttamente quella stagione politica, Macaluso è stato indiscutibilmente un punto di riferimento straordinario, per cultura e profondità di analisi, di un modo altissimo di intendere e di vivere la politica, sempre lontano dal conformismo e dalla superficialità che si ferma agli slogan. Ricordo con immutata commozione quando lo ascoltai di persona all'assemblea di Sinistra Anno Zero, un'occasione di riflessione sulla ripartenza a sinistra, rivolta soprattutto a noi giovani. Appena iniziò a parlare fu silenzio, ascoltammo emozionati e rapiti da quella immensa lezione di politica, da quella testimonianza appassionata di una vita spesa per la politica come missione. Fu l'intervento più applaudito. Nella sua recente ultima intervista ha detto: "Essere di sinistra ha avuto un senso perché ha migliorato la vita a milioni e milioni di persone. Ne è valsa la pena”. È così: ne è valsa e ne vale la pena".

Anche l'ex presidente della Toscana Enrico Rossi esprime il proprio dolore: "È morto Emanuele Macaluso. Addio caro compagno".