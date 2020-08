Morto Athos Susini, il ricordo dei tifosi della Rondinella

La Gradinata 1946: "Già presente ai tempi della Vecchia Guardia, Athos si è sempre distinto per la sua generosità e per la sua schiettezza dimostrata in più di un occasione e anche in tempi recenti per aver appoggiato ogni nostra iniziativa"

La morte di Athos Susini, lo scooterista di 58 anni che ha perso la vita sabato sera dopo un incidente sul Ponte all'Indiano, ha scosso profondamente tutti quelli che lo conoscevano. Tra le testimonianze di dolore, quella dei tifosi della Rondinella che su Facebook attraverso la pagina "La Storia & i tifosi della Rondinella" hanno ricordato così Athos:

"Ci uniamo in questo commosso saluto ad Athos tifoso viola e della Pistoiese ma anche della nostra Rondine. La Gradinata 1946 piange la tragica scomparsa del caro amico Athos Susini. Già presente ai tempi della Vecchia Guardia, Athos si è sempre distinto per la sua generosità e per la sua schiettezza dimostrata in più di un occasione e anche in tempi recenti per aver appoggiato ogni nostra iniziativa. Ciao Athos ci mancherai "Gradinata 1946