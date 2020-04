Morto Andrea Mi, Antonella Bundu oggi partecipa alla cremazione

SPC: "Vogliamo ringraziare il Presidente del Consiglio per aver qualificato la presenza di una Consigliera come segnale da parte del Comune"

“Questo pomeriggio solo una parte del gruppo consiliare di Sinistra Progetto Comune parteciperà alla seduta straordinaria convocata.

Comprendiamo che può apparire strano, alla luce delle numerose richieste avanzate per riprendere i lavori ordinari del nostro ente, seppure in forma telematica.

La Capogruppo Antonella Bundu parteciperà però alla cremazione di Andrea Mi, figura importante per la nostra città, venuta a mancare in questi giorni e ricordata da tantissime realtà culturali, associative e istituzionali.

Non si possono tenere cerimonie funebri e questo sta rendendo ancora più dolorosi questi momenti. In parte – proseguono i consiglieri di Sinistra Progetto Comune Dmitrij Palagi e Antonella Bundu – speriamo che questa scelta possa, anche solo in minima parte, attestare la presenza di tutta la Città, obbligata a rimanere in casa per la tutela della salute di tutte e tutti.

Vogliamo ringraziare il Presidente del Consiglio per aver qualificato la presenza di una Consigliera come segnale da parte del Comune.

Il nostro essere comunità vive giornate difficili, l'impegno – concludono i consiglieri di Sinistra Progetto Comune – è di restare umani, soprattutto in questi momenti”.