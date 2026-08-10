Morto a 92 anni Uliviero Ulivieri, pittore fiorentino

La sindaca Sara Funaro e l’assessore alla Cultura del Comune di Firenze, Giovanni Bettarini, esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del pittore fiorentino Uliviero Ulivieri, venuto a mancare all’età di 92 anni.

"Con la scomparsa di Uliviero Ulivieri, Firenze perde un grande pittore e un artista di straordinario talento, custode della fiorentinità più genuina.

Allievo del maestro Annigoni, Ulivieri ha saputo unire una tecnica raffinatissima a uno sguardo unico, capace di raccontare le nostre piazze e la nostra città con ironia, colore e una poesia senza tempo. Attraverso la sua arte, che ha portato l'immagine di Firenze nelle collezioni di tutto il mondo, ci ha regalato un punto di vista originale e sorridente, popolato da personaggi indimenticabili. Alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che lo hanno amato e apprezzato vanno le più sentite condoglianze dell'Amministrazione comunale".