Morto a 91 anni Ennio Morricone, un mito della musica

I film del Western all'italiana non avrebbero avuto così tanto successo senza le sue composizioni. Il decesso dopo una caduta

È morto Ennio Morricone, un mito della musica italiana e non solo. Nato a Roma il 10 novembre 1928, ha lasciato questa terra oggi 6 luglio 2020. Il decesso a seguito di una caduta con conseguente rottura del femore.

Morricone è stato compositore, direttore d'orchestra, musicista, arrangiatore.

Ha scritto le musiche per oltre 500 film e serie TV ma a renderlo davvero famoso a livello mondiale sono state le musiche per i film del genere Western all'italiana.

Nel 2007 gli venne conferito l' Oscar onorario alla carriera mentre 9 anni dopo, nel 2016, ottenne la seconda statuetta per le musiche al film di Tarantino The Hateful Eight.

Morricone ha venduto oltre 70 milioni di dischi.