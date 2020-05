Morto a 8 anni il figlio dell'ex viola Bacis

Il piccolo è precipitato dal terzo piano in circostanze da chiarire. Il cordoglio della Fiorentina

Il secondo figlio di Michele Bacis, ex calciatore che per una stagione giocò con la Fiorentina, è morto ieri sera poco dopo le 22 precipitando dal terzo piano di una casa ad Arezzo, in circostanze da chiarire.

La corsa all'ospedale San Donato e poi l'arrivo dell'elicottero per il trasporto al Meyer ma il piccolo Jacopo, di appena 8 anni, non ce l'ha fatta.

"Tutta la Fiorentina è vicina all’ex viola Michele Bacis e alla sua famiglia in questo momento di dolore", si legge in un tweet del club viola.

Bacis, 40 anni, originario di Bergamo, giocò nella Fiorentina in serie B, nella stagione 2003-2004 disputando da titolare 26 partite. Si è stabilito ad Arezzo dopo la fine della carriera, in amaranto ha fatto sia il giocatore che in tempi recenti l'allenatore.

Bacis pochi giorni fa aveva perso uno zio per il Coronavirus.