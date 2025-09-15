Morto a 79 anni Franco Ligas

Lutto nel mondo dello sport e in particolare del giornalismo sportivo. È morto a 79 anni, dopo una lunga malattia, Franco Ligas.

Sardo trapiantato fin da giovane età in Toacana, Ligas ha lavorato per varie tv toscane prima di approdare alle reti nazionali, in particolare Italia 1 dove era uno dei riferimenti principali della redazione sportiva e spesso conduceva anche i tg.

Ha seguito a lungo la Fiorentina di cui era simpatizzante.

Uno dei più bei ricordi di Franco ci viene fornito dal giornalista Roberto Vinciguerra sul proprio profilo Facebook: "Oggi, all'età di 79 anni, ci ha lasciato Franco Ligas, una delle figure più iconiche del giornalismo sportivo nazionale e fiorentino.Nel corso della sua longeva e brillante carriera Franco ha saputo parlare e commentare con competenza di diversi sport, sia in tv che in radio, arrivando a rappresentare un modello per le generazioni successive.Di Franco ci mancheranno, soprattutto, la simpatia, l'empatia e la disponibilità con cui approcciava tutti coloro che lo avvicinavano per confrontarsi su diversi argomenti.

Ciao Franco, è stata una fortuna averti conosciuto.Condoglianze ai parenti ed a tutti i suoi tanti conoscenti.Nelle prossime ore verrà comunicato il luogo in cui si terranno le esequie. RIP".

Per molti giornalisti sportivi fiorentini, Franco Ligas è stato un vero e proprio Maestro.