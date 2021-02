Morto a 63 anni Paolo Bartolozzi, politica toscana in lutto

Originario della Rufina, fu consigliere regionale ed europarlamentare di FI. Mugnai: "Amico, mentore e maestro del mio percorso". Stella: "Competente e preparato". Toccafondi e Grazzini: "Sempre leale, ha combattuto battaglie ideali anche all'interno dei partiti nei quali ha militato"

Lutto nella politica toscana: è morto nelle scorse ore Paolo Bartolozzi, ex DC e Cdu, tra i punti di riferimento della prima Forza Italia in Toscana e a lungo europarlamentare. Aveva 63 anni. L'anno scorso era stato colpito da un problema fisico da cui non si era ripreso.

"Paolo Bartolozzi è stato per me non solo un riferimento politico, ma anche un amico, un mentore, un maestro. Ha insegnato a me ed a tanti altri amici che hanno avuto la fortuna ed il privilegio di godere della sua amicizia che in politica non si deve mai aver paura di niente, salvo che abdicare ai propri valori ed alle proprie idee." Così Stefano Mugnai, Vice Presidente del Gruppo Forza Italia alla Camera dei Deputati

"Ciao Paolino, sei stato, sei e sarai per sempre un modello ed un caro amico. Le tue critiche erano sempre giuste, i tuoi complimenti erano merce rara, ma erano quelli di cui andavo più orgoglioso", conclude Mugnai.

Laureato in giurisprudenza, Paolo Bartolozzi ha iniziato la sua attività politica nella DC, divenendone segretario organizzativo per la provincia di Firenze. Originario della Rufina, per due anni (1985-1987) è stato sindaco di Londa, poi è stato consigliere regionale e a lungo eurodeputato.

Alle elezioni Europee del 25 maggio 2014 prese 28.060 preferenze ma non furono sufficienti per essere rieletto.

Costernato il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella: "Mi ha profondamente addolorato apprendere della morte di Paolo Bartolozzi, arrivata mentre lottava contro un male che lo aveva colpito nell'agosto scorso. Paolo era un amico, era un politico di grande livello, che ha rappresentato la Toscana e Forza Italia per tre legislature al Parlamento Europeo, e che per quattro legislature qui in Consiglio regionale ha ricoperto diversi ruoli, facendo politica con quella competenza e preparazione che erano due sue caratteristiche peculiari. Alla famiglia, a tutti i suoi cari giungano le sentite condoglianze mie personali e di Forza Italia".

Commossi anche Gabriele Toccafondi deputato di Italia Viva e Francesco Grazzini coordinatore di Firenze di IV: “Con dolore apprendiamo della scomparsa dell'amico Paolo Bartolozzi, espiriamo vicinanza alla sua famiglia e agli amici che gli sono stati vicini. Amava la politica e l'ha sempre vissuta con passione e ideali, ha combattuto battaglie ideali anche all'interno dei partiti nei quali ha militato.

Da sindaco di Londa fino al parlamento europeo, passando dal Consiglio regionale della Toscana. Nella Democrazia Cristiana prima e nel l'Udc e in Forza Italia dopo, ed è in questa fase che lo abbiamo conosciuto e apprezzato, condividendo una parte del percorso politico.

L'attenzione ai temi del territorio, la disponibilità ad ascoltare e interessarsi dei problemi, l'apprezzamento di tutti compresi gli avversari politici sono un tratto distintivo che spero in tanti, impegnati adesso in politica, possano prendere ad esempio e seguire. Perché la politica sia servizio al bene comune, come Paolo ha dimostrato”.

"Apprendiamo con grande tristezza la notizia della morte dell'onorevole Paolo Bartolozzi": Alessandro Scipioni e Cecilia Cappelletti, consiglieri metropolitani leghisti nel Centrodestra per il cambiamento, "nello stringerci attorno ai suoi cari e alle persone che hanno avuto modo di conoscerlo e stimarlo", vogliono sottolineare "quanto questa perdita sia grande per la politica Toscana. Paolo Bartolozzi fu uno strenuo difensore del proprio territorio ed un portatore in Europa delle istanze dei Toscani", uo uomo "di grande cultura e profonda sensibilità liberale, una figura storica ed un punto di riferimento per il Centrodestra in Toscana. Grande dolore e profonda tristezza per questa scomparsa"