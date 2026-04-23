Morto a 56 anni Giulio Del Fiorentino direttore di Noitv

Lucca – "Quante volte è entrato nelle case dei telespettatori con garbo e professionalità per raccontare la cronaca, lo sport, l’attualità del nostro territorio.

Se n’è andato troppo presto Giulio Del Fiorentino. Aveva appena compiuto 56 anni. Ha lottato con decisione contro una malattia contro la quale però ha potuto fare poco. Aveva iniziato la carriera di giornalista alla fine degli anni ’90, come corrispondente da Capannori per La Nazione. Poi, nel 2001, il passaggio a NoiTv dove nel 2012 era stato nominato direttore". Così il dolore dell'emittente Noitv che prosegue:

"Ha guidato l’emittente nel passaggio dall’analogico al digitale che ha coinciso con l’espansione a Viareggio, in Versilia e fino a Massa Carrara, riuscendo nel difficile compito di mantenere intatto il profondo legame di NoiTv col territorio. E’ stato un giornalista capace di raccontare i fatti ed i personaggi nei nostri territori con competenza e quando era il caso anche con ironia e leggerezza. Ed è stato un direttore attento e scrupoloso, bravo a gestire con sangue freddo le tante situazioni d’emergenza che una tv locale deve affrontare. Un capitolo a parte merita la Lucchese, che Giulio ha seguito per tanti anni con passione e generosità, raccontandone i momenti bui ed i successi.

Giulio era popolarissimo in tutta la Lucchesia e non solo. Lo testimoniano i tantissimi messaggi di cordoglio che in queste ore sono comparsi sui social e che sono arrivati alla nostra emittente. Gli editori, il consiglio di amministrazione e tutti i colleghi e collaboratori dell’emittente gli sono grati per tutto quello che ha fatto.

I funerali si terranno venerdì 24 aprile alle 15 alla chiesa parrocchiale di Capannori.

Alla moglie Francesca, al padre Nicolao e a tutta la famiglia va il nostro abbraccio. A NoiTv adesso rimane un grande vuoto. Ciao Giulio", conclude Noitv.

“Il giornalismo toscano perde un professionista attento e preparato che fino all’ultimo ha diretto con dedizione e passione la storica testata NoiTv. Ai colleghi, familiari e amici di Giulio Del Fiorentino vanno il mio personale cordoglio e l’affetto di tutto il Consiglio regionale della Toscana”. Così la presidente Stefania Saccardi appresa la notizia della prematura scomparsa del direttore di NoiTv, volto noto dell’informazione lucchese.

“Giulio è stato un giornalista equilibrato, colonna portante di NoiTv, capace di raccontare Lucca e il suo territorio con uno stile unico, fatto di umiltà, rigore professionale e grande vicinanza alla gente. Fino all’ultimo non ha mai fatto mancare il suo prezioso contributo e la sua passione in redazione. Mancheranno la sua capacità di raccontare il territorio e la sua abilità di interpretare le trasformazioni del settore dei media con lungimiranza e dedizione” continua la presidente.

Profondo cordoglio lo esprime anche il presidente del Corecom Marco Meacci: “"Con la perdita di Giulio Del Fiorentino il mondo dell’informazione toscana perde un professionista esemplare, che ha saputo guidare con equilibrio, serietà e grande passione una delle realtà televisive più radicate e significative del nostro territorio. Giulio è stato per anni un punto di riferimento non solo per la comunità lucchese, ma per tutto il sistema radiotelevisivo locale, dimostrando come il giornalismo di prossimità possa essere autorevole e di altissima qualità”.