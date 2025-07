Morto a 102 il prof Piero Fiorelli decano della Crusca

Lutto nel mondo della cultura: è morto a 102 anni Piero Fiorelli. A darne l'annuncio l'Accademia della Crusca di cui il professore era decano.

"Il nostro decano, Piero Fiorelli, ci ha lasciato la scorsa notte. La Crusca e la comunità scientifica perdono con Fiorelli uno studioso di grandissimo valore e di immensa e ininterrotta produzione.La sua nomina a socio corrispondente dell'Accademia avvenne nel 1970 e ben presto passò nel ruolo di accademico ordinario (1972); ha svolto la funzione di accademico segretario sotto le presidenze di Giovanni Nencioni, Francesco Sabatini e Nicoletta Maraschio ed è stato un punto di riferimento nella formazione di molti giovani studiosi. Anche negli ultimi anni, Fiorelli ha partecipato attivamente alla vita dell'Accademia, dove nell'aprile 2023 festeggiò il suo centesimo compleanno", conclude la Crusca.

“Desidero esprimere il mio cordoglio per la scomparsa del decano dell’Accademia della Crusca, Piero Fiorelli, linguista e giurista, studioso di grandissimo valore e di immensa produzione. Nonostante l’età – spiega il consigliere del gruppo misto – Noi Moderati Luca Santarelli – Fiordelli ha continuato sempre la sua attività in seno all’Accademia dove nell’aprile 2023 festeggiò il suo centesimo compleanno. Ho avuto la fortuna di essere suo allievo ed ancora oggi sono ricco dei profondi studi dei bandi dei Lorena che rappresentavano amore e rispetto per la città, con forte sensibilità contro il degrado e l’insicurezza. Ci mancherà – conclude Luca Santarelli – la sua figura di giurista e di linguista. Firenze, dal punto di vista culturale è oggi più povera. Porgo le mie condoglianze alla famiglia ed a tutta l’Accademia della Crusca”.