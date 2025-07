Serie A Women 2025/26: il campionato viola inizierà da Napoli

La Serie A Women 2025/26 della Viola inizierà da Napoli. Il calendario sorteggiato questo pomeriggio ha decretato l’ordine delle avversarie della Fiorentina, che darà battaglia per tutto lo stivale all’inseguimento dello Scudetto. La novità più importante è il formato: si torna al girone unico a 12 squadre, senza poule scudetto né salvezza. Al termine dell’11° giornata di ritorno saranno decisi i verdetti.

La Fiorentina inizierà il proprio cammino a Napoli in trasferta, un campo sempre ostico negli ultimi anni per le gigliate. La seconda giornata passerà dal Viola Park e la Fiorentina potrà abbracciare i propri tifosi al debutto casalingo contro l’Inter. Terza giornata ancora in casa e ancora una milanese, stavolta sponda rossonera. Sassuolo in esterna, Roma in casa, Parma in Emilia. Alla 7° giornata si giocherà in trasferta l’andata contro le Campionesse in carica della Juventus, per poi ricevere la neopromossa Ternana a Firenze.

Como fuori, Genoa in casa e ultima giornata contro la Lazio (a Formello il primo round, al Viola Park l’ultimo atto del Campionato).Mister Pablo Pinones Arce commenta così il sorteggio: “Prima di tutto pensiamo una partita alla volta. Il focus è e sarà sempre principalmente su noi stessi. Avremo sempre rispetto per i nostri avversari e prepareremo sempre la partita al meglio possibile, dando importanza non al nome degli avversari ma alla nostra preparazione.

L'inizio della Serie A è ancora fra qualche settimana e prima dovremo focalizzarci su altre partite in arrivo, sul nostro sviluppo e sul migliorare giorno dopo giorno".