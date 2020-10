Morti lo stesso giorno Enzo Mari e Lea Vergine

Il cordoglio dell'assessore Sacchi

Enzo Mari, uno dei più grandi designer italiani, una coscienza critica e innovativa che rivoluzionò l’idea di design e contribuì a diffondere il concetto di Made in Italy nel mondo, è morto nella notte, quasi in contemporanea con la moglie Lea Vergine.

"Se ne sono andati insieme, quasi per mano, a poche ore di distanza l’uno dall’altro. Dopo una vita vissuta nel segno del design e dell’arte il Coronavirus si è portato via due giganti”. Lo afferma l’assessore a cultura, moda e design Tommaso Sacchi “Di Mari - continua Sacchi - rimarrà per sempre un’eredità amplissima di opere e icone universali, di Lea l’esempio di una delle più importanti figure della critica e curatela d’arte a livello italiano ed internazionale”. “Alla famiglia - conclude - vada l’abbraccio di Firenze e mio personale”.

Una mostre dedicata a Enzo Mari era appena stata inaugurata dalla Triennale di Milano.